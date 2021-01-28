立法院副院長蔡其昌與中彰縣市8位綠委一起提出「中火燃煤機組除役不拆除」，主張10部燃煤機組在2035年前全部除役，藍營則指此主張是「打假球」。但不論是打假球還是真球，從蔡其昌提案已可看出兩件「真事」：一個是明年台中市長之爭已開始，另一個是綠營能源政策的矛盾與問題日益凸顯。

根據蔡其昌的說法，現在台中市政府一直卡關，燃氣還沒蓋就要求燃煤關掉，等於要讓台灣缺電。他的目標是台灣不缺電，台中空氣品質要好，但不要漫天喊價，所以提案主張讓燃煤機組陸續除役改為興建4個燃氣機組。至於除役不拆除，則是考慮到中共威脅，萬一天然氣無法供應，可以留著備用。

蔡其昌是現任的立法院副院長，被視為明年可代表綠營挑戰國民黨現任台中市長盧秀燕的人選，上屆選戰盧秀燕成功打敗綠營台中市長林佳龍，最大的利器就是打中火造成的空汙，盧上任後也持續「加強監督」中火，讓中央頭痛不已。蔡其昌對中火提出提前除役的建議，當然不會是突發奇想，一定經過綠營內部推演，從政治上看，這代表的是明年選戰已開打。

但蔡其昌這項建議既充滿著政治算計，更蓄意忽視整個能源政策更根本的問題。中火原本是2046年時10部機組全部除役，蔡的提議是提早到2035年，早了10年，看似誠意十足，不過，當把時間擺在15年後時，其實也是一個規避責任的好方式。

反核意識型態下的產物

一來15年後誰執政、需要處理這些問題？只有老天知道，不必想這麼多；二來屆時如果仍是民進黨執政，但中火除役會發生電力供應不足時，解決方式非常簡單，一再延役即可。事實上，民進黨現在就在做這種事，這幾年許多該除役的老舊供電機組，包括汙染最嚴重的基隆協和電廠，都因供電不足而延後除役。

蔡其昌說他的目的是「台灣不缺電」，儼然是有考慮台灣整體的需求，但他卻避談為何中火要增加發電機組，讓台中人受到更多空汙荼毒的原因。民進黨執行非核家園，全面廢核是其目標，因此除了核一在蔡政府任內已停機除役外，核二、核三也在2025年前要除役，當然，核四更是完全不可能重啟。結果是讓台灣供電能力一口氣少了770萬瓩，中火10部煤電機組是578萬瓩，民進黨的能源政策等於讓全台少了超過中火的發電量。

這才是為何政府拚死拚活不讓中火機組除役，甚至還要增加發電機組的原因，也是早已是全台最大天然氣發電廠的桃園大潭電廠，在原有8組機組外，還要繼續增加發電機組的原因。

此外，蔡其昌提「除役不拆除」的理由，是擔心中共因素，萬一天然氣無法供應時，仍有煤電機組可用，儼然非常有國安觀念。但在蔡政府的能源政策中，要把天然氣發電提高到5成，專家早批評其對國安的風險過高；而在所有發電方式中，核電廠燃料棒的安全存量在1到2年，煤電廠的安全存量在3個月左右，天然氣則只有10到15天，蔡政府雖然規畫要提高天然氣安全存量的天數，但問題是新蓋天然氣接收站的問題難以解決，達成的機會不高。

因此，蔡其昌為了國安因素要留下煤電機組，但對安全存量更長、對國安影響更大的核電廠，卻棄之如敝屣，要全部拆除，這是哪門子的道理？合理嗎？既偽善又非專業。

能源政策從訂定到執行，再到見到成果，動輒數十年，單是一個電廠從規畫到開始供電，非8年、10年難竟其功，因此其能源政策必須專業，盡量去除個人偏好、政治考量、甚至意識型態的影響。遺憾的是，蔡政府的能源政策整個就是反核意識型態下的產物。

減碳才是全球環保趨勢

更諷刺的是，全球環保趨勢，反核早已非主流，減碳才是重點，甚至為了減碳，核電被視為可接受與增加的發電方式。蔡政府提高綠電比例是正確作法，但即使撇開給予開發商全球最高收購價格的圖利行為不談，先進國家推動綠電都是用來取代火電而非核電，但蔡政府推綠電卻是取代本來就無汙染、低碳排的核電，從這些觀點看，蔡其昌的中火除役不拆除提議，既未切中問題，更是一場欺騙，除了騙取選票外，無能處理台灣供電問題與台中空汙情勢。