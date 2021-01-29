高雄鳳山元餃酸辣湯、脆皮煎餃專賣店2019年3月開幕至今，廚師王啟州堅持現點現做酸辣湯，現和妻兒一家三口共同經營小店，要將從小吃到的老眷村傳統手工好味道呈現給顧客。

王啟州和王韋迪父子倆表示，店內的招牌酸辣湯內含豆腐、豬血、豬肉絲、紅蘿蔔絲、竹筍、蛋花、蔥花等7種食材，以高湯做底，將7道食材放入鍋內煮熟後勾芡，起鍋前淋上蛋液成大塊蛋花，再加入醋、胡椒、香油等調料，灑上蔥花即成。

王啟州堅持現點現做酸辣湯，這與一般店先製作好一大鍋，客人點時直接盛上的方式不同，因以高湯做底，味道特別鮮美，享用時一定要先攪伴，豐富的食材和醋的酸味及採用中藥胡椒的香辣在口中交融，味道濃郁，讓人一吃就上癮，小碗40元、大碗60元。

王韋迪自豪表示，元餃的酸辣湯和別家就是不一樣，他說酸辣湯一定要有大塊的蛋花，料頭要大，量要足。

店內另一道招牌脆皮煎餃共有高麗菜、韭菜、九層塔3種口味，由王韋迪負責煎製，將前一晚手工包好的水餃先冷凍，客人點餃後才放入鐵板煎台，加入麵粉水後再蓋上檜木蓋，以半蒸煎的方式，約10分鐘即可起鍋，呈現薄脆的餅皮「冰花」，尤其是少見的九層塔餡料，香味濃厚，非常特別，就是好吃。水餃也有這3種口味，都是10顆50元、15顆75元。

原本在大社開麵店近30年的王啟州因長年翻炒鐵鍋導致肌肉受傷，收起麵店後今年3月才到鳳山轉開脆皮煎餃和酸辣湯專賣店，兒子王韋迪負責煎煮水餃，王啟州處理他拿手的招牌酸辣湯和麵食，太太林佳蓉負責備料和點餐，堅持純手工現點現做，要將用心製作傳統眷村的好味道帶給顧客。