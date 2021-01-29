1月29日，新聞媒體上已見國台辦未對陸委會所提的「撤僑」有所回應，並宣示在湖北的台灣同胞會受到妥善的照顧，群組中的受困者議論紛紛。同日，武漢台協突在群組中發出一條訊息，大意是：經過多方的協調和溝通，安排滯留同胞返台一事功敗垂成，請大家在當地安心休息，各地台辦會給予大家生活上的協助。此訊息一出，明確告知撤僑專機不可能，大家遭受晴天霹靂，悲傷不已。

總訊息量超過二萬則

熱心會長委員和志工團隨即建立『北部群』、『中部群』和『南部群』的微信群組，受困台人依據戶籍地加入，幾天之後，又建立了『讓我們一起回家群』、『2月5日返家群』、『湖北全體臺胞群』、『湖北滯留人員群』、『滯留幼童學生群』、『返臺群』、『孕婦群』、『貸款問題群』，除此之外，還有各地台辦為聯繫當地台胞所建的群組。各類群組每日少則數十條，多則數百條訊息，估算受困兩個多月期間，每個人觀看的總訊息量可能超過二萬則以上。滯留台人每日使用手機時間遠超過平時，每日手機至少必須充電乙次，只要當日有新的訊息，整日幾乎機不離身，大家都深怕漏掉任何一條可以幫助回家的訊息。

一位返鄉探親的台人在群上提到：以前幾乎不用手機打字送訊息，這兩個月期間所發的訊息、打的字大概比過去十年的總和還多。在封城孤寂的日子裡，各地域群組的鄉親透過微信聊天，聊生活、聊美食、聊小孩，這閒聊，可以讓人很快度過一天。這裡的每一天猶似當兵退伍前數饅頭的日子，差異的是，在此處是正數，滯留日數每日增加，不像退伍是倒數歸零，鄉親們不知何時可以返台。群組除提供返台訊息、哈拉打屁之外，還大幅強化了彼此的情感，尤其是同鄉同胞，『台灣宜昌親友團』群組中的芳姐提到，從來不知道嫁到台灣的宜昌姑娘有這麼多。此刻，疫情把大家聚在一起了，談起家鄉種種，彼此感情更深的，有種患難見真情的體驗，大家相約疫情結束後在台灣聚會。

為返家，志工群組織大家自救，包含在2月1日召開記者會希望政府協助滯留同胞返台，告訴國人這些滯留同胞所面臨到的疾病、用藥、小孩、工作、貸款等問題，並多次澄清這些滯留同胞絕大部分是返鄉探親或短期來鄂者，他們的家在台灣，絕大部分人係持中華民國護照，大家都亟需返台。除此之外，志工群還多次協助安排平面媒體報導，以及和電視政論節目連線受訪，唯一的目的就是告訴國人真相，期望能夠早日歸來。除了台灣媒體之外，志工群也希望藉由國際壓力促使兩岸政府儘速安排滯留台人返台，因此亦嘗試在國際媒體發聲，惟仍無效作收。在包機音訊渺茫的情形下，滯留人員的台灣親友於2月14日到陸委會陳情，持「我要回家」的標語再次引起媒體關注，同時，也發起滯留孩童把心聲寫給總統，希望能早日回家上學。

滯留台人瀕臨崩潰

群組中也有人發起寫信或打電話到兩岸主管機關，請求儘速安排包機事宜。許多人寫信給總統求救，也有人打電話給省台辦、國台辦和海基會，寫信給馬前總統、各政黨領袖、立委、議員……得到的大多是制式的回覆，或安撫的話語，沒有任何人能夠告訴這些已經瀕臨崩潰的滯留台人何時可以返台，部分立委透過質詢、社群媒體或電視訪問向兩岸政府喊話亦無任何進展。

2月26日，台灣中央流行疫情指揮中心擔心這些滯留湖北人員在疫情結束後化整為零返台，造成防疫上的漏洞，要求移民署對這千餘位滯留台人「註記」，亦要求民航局發函給各航空公司，要求除專案包機及經核准者外，不得搭載管制名單人員返台。這訊息再度如病毒般侵蝕了滯留人員的心，原本向海基會求救的信號和資料登錄，現反而成為註記不能返台的資料，這些滯留人員僅是返鄉探親或旅遊，現成了黑名單，始料未及。國台辦亦以台灣給予了註記不能登機的理由，不樂意安排滯留台人離開湖北前往他處搭機返台。（待續）