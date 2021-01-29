固定於每年年初召開的「世界經濟論壇」國際高峰會議，2021年在新冠肺炎疫情仍未緩解的情況下，只能改開遠距視訊會議。儘管未能當面對話直接交流，但是包括中國國家主席習近平、德國總理梅克爾卻分別在發言中有感而發的倡議認同世界各國應攜手同心共同合作對抗化解疫情所帶來的衝擊與傷害。而新上任的美國總統拜登，雖然未克透過遠距視訊方式代表美國發表演說，但是卻也以簽署備忘錄的方式，譴責前任總統在新冠疫情期間針對亞太裔美國人的種族歧視和排外行為；並禁止聯邦政府使用「中國病毒」一詞，以避免涉及種族歧視。

過去兩三年來因為川普的一意孤行，不只讓全球經濟失序，以及將世界推向分裂與對抗，也讓舉世各國在歷經一年以上的疫情肆虐，但檢視美、中、德這三位全球當前最具影響力的領導人的此一相關談話，儼然出現了一道否極泰來的曙光。

首先是大陸領導人習近平於25日的主題演講中，率先拋出針對舉世各國所面對的四大課題，包括加強宏觀經濟政策的協調，摒棄意識形態偏見，克服已開發國家和發展中國家的鴻溝，及應對包括疫情在內的全球性挑戰。循此進而提出四點倡議，包括各國應堅持開放包容，不搞封閉排他；以國際法則為基礎，不搞唯我獨尊；堅持協商合作，不搞衝突對抗；以及呼籲各國應與時俱進，不搞故步自封。他並強調，只有在各國同心協力下，才能構建人類命運共同體的五大舉措。

明顯可見，習近平的這四點倡議，其實是具有高度針對性，反射出在川普主政期間的唯美獨尊、封閉排他、故步自封以及引發衝突對抗。因而寄望在拜登主政期間，除了當務之急的積極參與國際抗疫合作之外，也應該實施互利共贏的開放戰略。不只推動科技創新，更要兼顧促進可持續發展，以期推動構建新型國際關係。

緊接習近平的倡議之後，梅克爾也在26日的視訊演講時表態認同習近平的論述和倡議，並特別強調多邊主義的必要性，否則美中雙方如果各立門戶，卻要其他國家各自選邊站，這對很多社會來說其實是不公平的，也不是應有的發展方向。

不過，除了回應習近平的倡議之外，梅克爾倒也語重心長的提醒中國，清晰公開的交流對國際夥伴國家合作非常重要。她並例舉在新冠疫情爆發初期，中國及世界衛生組織發布疫情的資訊透明度可能不夠，以致釀成後來的燎原之勢。關於這一點，也就是有關資訊透明度不足的議題，客觀來看的確是中國向來被其他國家詬病的痛點。在習近平高唱全球多邊主義之際，如果能夠提升相關資訊的透明度，自然也將有助於讓他所倡議的建構人類命運共同體五大舉措，可以因而讓不同的國家和族群因為資訊透明、及時共享，而真正跨出落實人類命運共同體的腳步。

至於拜登總統雖然於26日透過簽署備忘錄，公開禁止聯邦政府繼續使用「中國病毒」這種具歧視性污名化稱呼，而卻沒有對習近平的全球新多邊主義倡議做出回應。合理的解讀，應是他在上任後的當急之務，乃是致力於緩解、消除川普執政期間所激起的排外情緒，以及在大選期間所掀起的內部對立乃至分裂意識。也只有在先安內之後，才能夠面對如何因應疫情管控及國際新秩序重建的課題。

儘管如此，我們認為拜登的譴責歧視性污名化之舉，仍然對其未來的施政走向具指標性意議。正如他在解釋何以優先簽署此一備忘錄時所言，他公開肯定亞太裔對阻止疫情在美國蔓延，其實作出了重大的貢獻。但卻因為川普的刻意誤導及污名化，讓眾多的亞太裔民眾承受遭到其他族群民眾霸凌、騷擾的後果。而如果再把時間推長，美國在十八、十九世紀朝西部開拓的過程中，先是粗暴的侵占當地印第安原住民的故有家園，隨後為了淘金及修建鐵路，大量自中國引進華工，但卻又制訂充滿歧視性的「排華法案」，讓當年華籍外勞成為被剝削而卻一無所有的弱勢族群。

撫今追昔，拜登能夠在新冠肺炎被污名化後對亞太裔美國公民所造成的傷害，主動予以明文遏止，其實也就意謂著拜登政府，可望逐漸揚棄傳統以來美國主流社會白人優越意識的積習。在實現落實族群平等的基礎上，等到拜登要重建被川普破壞迨盡的國際舊秩序時，也能由內而外的依循舉世各國，不論是已開發國家或開發中國家，也不管族群是白人、黑人、黃種人，都應一視同仁、相互尊重。果能朝此方向調整，則與習近平所倡議的新多邊主義其實可說是不謀而合，桴鼓相應。

而一旦包括美、中及德國為首的領導人，都能以此新思維推動相互尊重、平等的國際新多邊主義，並依次合作解決疫情課題，以及落實可持續發展的國際合作機制。則新冠疫情所帶來的傷害，長遠來看可能反而是讓世人反省覺悟得以走向美麗新世界的歷史契機了！

(工商時報)