兩岸為核酸檢測費用相互交鋒，但最後將會是經濟利益擊敗政治口水。

國際貿易最主要誘因，源於明顯的市場價差。大陸核酸檢測費用約新台幣300元，台灣高達6000元，價差接近20倍，商機極為誘人。兩岸關係不睦，加上疫情威脅下，兩岸人民往來接近中斷，但這不表示民眾不能跨海驗疫。

兩岸物流便捷，從台灣採取檢體跨境送達，並不困難，大陸檢驗結果可以透過網路回傳檢測人，作業流程不會有問題。成本上有利可圖、作業流程不困難，只要有市場利基，很快就會有人建立作業SOP，賺取利差。

當然，政府不會承認大陸檢測報告，但沒有關係，大陸官方可以接受，外國政府也未必不會接受，此外還有更多民間的需求，不受官方政策影響，端看成本與效益。

防疫講求科學，政治主觀難敵客觀的經濟與技術現實；從疫情爆發至今，陳時中的政治操作屢屢弄巧成拙。面對社會檢測需求，殺頭生意必然有人會做，市場將再甩政治謊言一個耳光。

（作者為中華戰略學會研究員）