部桃15個陽性個案，讓台灣疫情恐懼指數突然飆升，但內行人看門道，究竟台灣當前「安全嗎」？

防疫首重「隔絕境外」，同時落實全民戴口罩、勤洗手、保持安全間距，台灣民眾因經歷過SARS，腦袋裡有足夠的防疫DNA，讓政府處理防疫輕鬆不少。

回頭來看，連續5天沒有新的陽性個案，代表安全了嗎？目前隔離人數一直增加？醫院的防疫等級不斷提升？桃園市府一再擴大消毒？甚至鄰近縣市都瀰漫「避桃陰影」？這是演哪齣呢？

部分民眾不安心，甚至懷疑政府對疫情有所保留，但筆者認為，政府需要更完善的做為，讓國人安心，舉凡面對春節返國人潮，以及國內持續增加的隔離民眾，政府應輔以「篩檢」的科學證據，讓民眾可以掌握狀況，無論是精準篩檢、甚至廣泛快篩，此時此刻，都是必須投入的「防疫成本」與「危機處理」。

國人與公衛、醫學專家喊廣泛篩檢已快周年，政府除了漫天理由逃避外，還是逃避，先進國家無一不篩，就只有台灣每日篩檢數寥寥可數，無怪乎民間戲稱：無篩檢就無確診！

時中部長多次以自信口吻表示：台灣正確篩檢能力是我們所仰賴的信心依靠。然而，無法普及的篩檢資源，才是令國人對政府大內宣成績的「最大問號」。

敬愛的時中部長，去年初，總統與您都誇稱台灣快有疫苗接種了，是「望梅止渴」嗎？疫苗可是抗疫唯一的解方啊！

全民一心、遵守防疫規定，疼惜前線作戰的醫護人員，我們期盼政府在資訊公開、透明的前提下，實施普篩、施打疫苗！

（作者為國民黨醫療委員會主委）