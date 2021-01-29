自從去年黑箱開放萊豬進口政策通過之後，今年初開始或已有相關豬肉製品進入台灣，而一些民眾也開始以「清真飲食」消極抵制豬肉相關產品。雖然短期內豬肉市場上的供需影響暫時難以定論，不過本周大陸國台辦在記者會中的發言，可能是對台灣豬肉生產與加工產業的最新打擊。

大陸國台辦在記者會中表示，「為保護消費者的健康，大陸是一向禁止在動物的養殖過程中，使用萊克多巴胺，也嚴禁進口含有萊克多巴胺的肉類產品。……大陸嚴禁台灣生產或轉運的肉類產品輸入，為防止有關肉類產品從台灣流入大陸市場，近期有關部門已經加大查驗力度。」

農委會資料顯示，去年台灣出口活豬、豬肉及其製品合共4163公噸。其中出口到大陸、香港、澳門三地共3705公噸，占總數近9成。這些統計還不算龐大台商、台幹、台青個別帶進大陸的水餃、肉鬆、肉乾等產品。一旦大陸方面嚴格執行禁止台豬肉製品進入政策，可能會相關產業造成漣漪般的影響。

雖然民調顯示高達7成的反對聲浪存在，然而在野黨對反萊豬議題，似乎還在傳統的秋鬥遊行、街頭開講、公車廣告、臉書專頁等舊模式打轉，引起的波瀾有限。毫無疑問，這個攸關食安與健康的重大議題，是人人都有責任守護的公益項目，值得識者以創新的眾籌（crowdfunding）方式發揚光大，徵集物資、刊登廣告、資助研究、萊劑檢驗、訊息揭露，以及推動各種公民權利手段反萊豬。

眾籌，或「群眾籌資」，顧名思義就是向群眾發起籌資的活動，實現「你有想法，我來贊助」，集結群眾的力量一起達成提案團隊的目標。目前國內外眾籌平台繁多，不管商業型或公益型眾籌都累積了不少成功與失敗的經驗。而學術界也開始有了針對眾籌的嚴謹研究，例如去年得到香港中文大學青年學者研究成就獎的金京泰（Kim Keongtae）教授就是其中的佼佼者。

在多篇研究論文中，金教授發現群眾出資者大多是清醒明智的，絕非無頭蒼蠅。他認為「眾籌是相當理性的。要是劣質項目籌集資金較優質多，那就是市場運作得不理想，而在我的研究中，未見此情況出現。」

例如，在一篇最近發表的論文裡，金教授利用一個小型籌資平台App Backer的資料研究發現，出資大眾的致勝策略在於鑑別適當的專家，跟隨他們作選擇。例如針對只有概念、尚待開發的「概念型APP」，大眾主要會跟隨「產品專家」而投資。反之，針對已推出市場、需資金改善產品或擴展市場的「已問世APP」，大眾主要會跟隨「市場專家」而投資。

這項研究之所以能進行，得益於App Backer提供某人、某時投資了某項目、某金額等透明數據。因此只要按一按投資者的名字，其過往的投資記錄，一目了然，供其他投資者參考，以作決定。因此，金教授及其和合作研究者得以證明，眾籌出資者並非盲目把錢打水飄，而是隨專家的過往紀錄作精明抉擇。

商業眾籌之外，公益眾籌的各種項目也快速發展。例如去年大陸《網絡大病籌款平台行業洞察報告》就提到，從2016年開始，估計有超過500萬大病家庭通過水滴籌、輕鬆籌、愛心籌等眾多平台發布求助信息，獲得超過20億人次的愛心響應。僅以平台中最大的水滴籌為例，現有逾2.5億「獨立付費用戶」，也就是超過2.5億人透過該平台為大病籌款個案捐出過真金白銀！

雖然針對公益眾籌的學術研究還待開發，不過在搜尋引擎發達的年代，公眾人物的過往事蹟往往有跡可尋。針對反萊豬、護食安的公益眾籌，只要發起團隊能夠找到具有食安公信的專家參與眾籌，或許就能一呼百應，快速籌到超額款項，用於廣告、政策、檢驗、研究，及各種行使公民權利運動的開展。

並且，由於光速的網上傳播遠勝過傳統過於耗能的遊行動員，對片刻不離網路世界的年輕族群也更有滲透力。有識之士若以公益眾籌的方式拒反萊豬，不知能否開創一場新型態的群眾運動？

（作者為香港中文大學金融系副教授）