美國總統拜登就職後立刻簽署多項行政命令與人事任命，大刀闊斧「去川普化」。他尚未提出完整的對中策略，但從他果斷地去川普化的行動，及新任國務卿布林肯首場記者會的對中政策論述，不難看出拜登政府清理戰場的用心，一旦隊伍重整完成，除去國內外各種可能的干擾與雜音，相信不久後他一定會提出有力、一致的戰略架構。觀察拜登的策略、節奏清晰的起手式，美國的風向已經改變，民進黨政府要謹慎判斷拜登政府釋放的訊號及外在情勢的詭譎變化，並能理性因應。

拜登會優先處理國內疫情，再處理國際事務，但對於美國這樣的超級大國，國際與國內事務其實很難完全二分。美國疫情依照美國國情，唯一的解決方案就只能依賴注射疫苗，以目前疫苗的生產速度與接種速率，一般預估要回復正常商業活動至少要一年半以上，美國絕對不會等到那時再來處理國際問題。

在去川普化中，拜登同時對台灣釋放強烈的訊息。拜登就職後立刻要求美國國際媒體署署長派克去職，任命台灣出生、曾任美國之音記者的趙克露代理署長，趙克露隨即於22日解聘美國之音總監羅伯特‧雷利和被視為友台派的自由亞洲電台總裁葉望輝。

派克是保守派電影製片人，曾任川普重要策士史蒂夫‧班農的助手，雷利也是保守派的學者與政治人物，曾在台灣的政治大學就讀。而葉望輝與民進黨關係十分密切，2016年蔡英文與川普通上電話，他還以此邀功。所以拜登對轄下官方媒體的整頓不只是去川普化，也在除去民進黨在政府體系中的影響力。

去川普化 打擊反中媒體

拜登還下令禁止使用歧視性字眼來稱呼新冠病毒。由於川普在許多場合不斷使用「中國病毒」、「功夫病毒」等帶有對亞裔汙名化的字眼，引發許多針對亞裔歧視和攻擊的事件。民主黨有台灣背景的聯邦眾議員孟昭文曾在去年9月提案譴責中國病毒說，並獲得眾議院的通過。拜登此舉不僅是在回應亞裔的訴求，也在警告美國極右翼媒體，而台灣一些與美國極右翼媒體相關的政治人物與新聞媒體可能也要小心，甚至我國政府單位堅持使用「武漢病毒」，可能也要注意。若加上美國之音等人事異動，也可以被視為對中國大陸的友善之舉。

川普在任時，只有川普和部分極右非主流媒體才會使用類似「中國病毒」這種歧視性字眼，即便共和黨政治人物也很少人會願意去冒犯亞裔，拜登此舉對美國極右派媒體的警告意味濃厚。其中最值得注意的是華人背景的反華勢力，這些反華媒體在美國、香港與台灣都在選舉期間對拜登攻擊並散播不利拜登的不實消息，早就令他十分不滿，拜登政府後續可能還會有進一步的行動。

美國有華人極右派媒體這幾年壯大並介入美國政治，已引起當地主流媒體的關注與質疑。其中最為引人矚目的就是法輪功附屬的《大紀元時報》與「新唐人電視台」。根據美國NBC新聞網2019年的報導，光是在當年上半年，《大紀元》為川普在臉書上投放的廣告費用就高達150萬美元，超過了川普競選團隊之外的任何組織，而川普和他的家人也在社群媒體上分享《大紀元》的文章。川普策士班農與《大紀元》的關係也十分密切，他和「新唐人電視台」合作製作與中國有關的紀錄片。儘管《大紀元》的影響力與日俱增，但他們的資金來源、高層背景卻始終諱莫如深，外界無從知曉。這樣的組織極有可能成為拜登政府打擊和調查的對象。

《大紀元》不僅在美國有影響力，在台灣與一些媒體也有合作關係，互相提供新聞資源。台灣一些媒體人甚至政府官員也根據《大紀元》的報導來理解大陸。拜登未來對《大紀元》和反拜登、反中媒體的打擊也會對台灣產生殺雞儆猴的作用。

警告台灣 拿回對中主導

台灣對於美國對台政策的判斷，往往只關注在政治人物、學者智庫的發言，而不去從國際格局和美國國內政經發展去觀察，尤其拜登及其團隊都有相當豐富的從政經驗，有極強的全局思考與策略規畫的能力。他們絕不允許台灣尾巴搖狗，讓美國失去對中政策的主導地位。可以說，表面上拜登是倒掉川普這盆髒洗澡水，但同時也把台獨勢一併倒掉了。