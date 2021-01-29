國際政治中有時會有一些小國利用大國矛盾，合縱連橫施展外交技巧，倚仗地緣政治優勢或擺出玉石俱焚的架勢，也可以玩弄大國於股掌之間，這種現象被稱為「尾巴搖狗」。這本是小國求生之道，美事一樁；但若是誤判形勢，自不量力，就有可能進退失據，引火上身。

民進黨一向信奉「衝突、妥協、進步」的鬥爭哲學，在中美台三角關係中也常常玩起尾巴搖狗的手段。尤其在陳水扁執政時期推動一邊一國和公投立法，挑動兩岸敏感神經，引起美國強烈不滿。蔡英文上任後雖然不像陳水扁難以控制，但是多次配合川普合演反中大戲，甚至壓寶川普引進萊豬，也引起拜登團隊的不滿。

美國經過川普4年的折騰、新冠疫情的重傷以及國會攻擊事件的衝擊，早已元氣大傷，拜登上台必然要重拾舊山河，凝聚力量與共識，重新出發。他自然不會允許台灣有太多意見，再度玩起尾巴搖狗的把戲。從拜登上任以來的幾項行政命令與人事異動，以及國務院發言人的聲明都可以見到未來4年拜登任內，台灣的自主空間將會受到壓制，甚至台灣內部政治生態都會產生變化。

首先，拜登一上任就對行政部門轄下的媒體開刀，撤換川普任命的人事，如美國全球媒體總署署長派克、美國之音負責人雷利以及自由亞洲電台負責人葉望輝等高層，他們不是和川普策士班農關係密切，就是與民進黨長期友好，這對民進黨而言不啻為一種警告。

日前拜登還簽署行政命令禁止使用地域性、歧視性的字眼稱呼新冠病毒。當去年2月世界衛生組織宣布不再使用「武漢肺炎」一詞指稱2019年底出現的新型冠狀病毒肺炎時，世界各國官方與絕大多數媒體都改口使用新冠肺炎（COVID-19）。在美國只有川普和極右派媒體才會使用中國病毒、中共病毒（CCP Virus）或功夫病毒的用詞。

新冠肺炎在北美爆發後，許多亞裔受到攻擊、侮辱甚至殺害的事件頻傳，這些字眼更強化美國社會對亞裔的歧視，因此許多亞裔名人、政治人物都出面呼籲停止使用此類字眼。拜登禁止使用歧視性的病毒冠名，除希望減少對亞裔的歧視外，也在實踐他就職演說中誓言對極端主義、種族主義的打擊。

在美國總統大選競選過程中，美國極右派媒體以及港台一些媒體不但對拜登及其家人極盡攻擊侮蔑，甚至牽涉到拜登兒子醜聞假消息的製作宣傳。《蘋果日報》創辦人黎智英的特助馬克賽門就已經坦承參與其中。這則假消息在美國主流媒體都不願意刊登，台灣卻有媒體大幅報導。對堅持使用「武漢肺炎」違背世界主流價值的民進黨政府與台灣部分媒體而言，當「武漢肺炎」被拜登宣告違法時，將陷入改口的窘境。而與美國極右派團體交好的民進黨與媒體，恐怕也要「剉咧等」。

但是這些警告都比不上美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在表述台灣當局時使用「台灣民選代表」的字眼來得更為尷尬。真是一夜回到解放前，號稱雙方斷交以來關係最好的蔡政府變成了民選代表，連帶有合法性地位意義的「當局」都不是了。普萊斯也重申，美國將恪守三個聯合公報、《台灣關係法》和「六項保證」所概述的長期承諾，繼續協助台灣保持足夠的自衛能力，信守美國對台灣的承諾，維護台海地區和平。從普萊斯的發言可以看出，拜登的中國政策雖然尚未出台，但是對台政策的框架已經十分清晰，就是在政治上不會讓台灣有任何冒進的機會，在軍事上保持對中共施壓。

拜登已經對民進黨政府與部分台灣媒體釋出警告，以後別想在兩岸議題上拉美國下水，也別想介入美國政爭以圖私利。尾巴終究只是尾巴，甘願做尾巴者，不是搖尾乞憐就是被斷尾求生，這就是尾巴的命運。

（作者為退休大學教師）