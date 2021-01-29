美國總統拜登、國務卿布林肯、國防部奧斯汀在與盟國領導人、外長與防長電話溝通或記者會上，都將中國大陸定位為美國的主要戰略競爭對手，並警告北京不得在東亞、東南亞與南海地區尋求擴張。

值得注意的是，拜登與他的國安團隊在每一項針對中國的戰略與外交政策上不是提出有力的法理與事實依據，就是提出新的論述，讓美國能在合法、合理與合情的情況下因應來自大陸的挑戰。

在指陳中國是美國最重要的戰略競爭對手方面，布林肯在提名聽證會與記者會上指出，大陸不僅在全球戰略格局上與美國為敵，或與俄羅斯聯手支持美國的敵人，也在經貿上利用政府對國營企業的補助等不公平貿易措施占美國的便宜。

白宮發言人莎琪25日表示，拜登將以「戰略耐心」處理對華政策 ，並在今後數月與國會及盟國商量出一個協同一致的對中政策。針對此點，北京顯然感到不安。中國駐美大使崔天凱27日表示，將中國視為戰略競爭對手或假想敵，本身就是一個「戰略錯誤」，而由此發展的許多外交政策也必然是錯誤。

不過，拜登政府倒也沒有排除美、中兩國仍有一定的合作空間。拜登強調氣候問題是兩國可以合作的領域。不過，布林肯在19日提名聽證會強調，美中合作可以涵蓋氣候變遷與戰略議題，但必須依照美國的方式來進行，才符合美國的利益。

在提名聽證會中，布林肯強調美中兩國沒有必要「脫勾」，但會與大陸從事科技競爭。在27日就職後的首場記者會上，他特別指出這是「科技民主國家」與「科技獨裁國家」之間的競賽，且此一競爭態勢將至少影響未來10年的時世局走向。這樣的新論述無疑對美國與中國的科技之爭提供強有力的正當性與合理性。

奧斯汀在與亞歐盟國防長通過電話之後指出，美國將同時在東亞、印太與歐洲尋求戰略合作，因應中國的快速崛起。在中國國防部發言人吳謙28日說出「台獨意味戰爭」後，美國五角大廈發言人柯比回應指出，台海情勢沒有必要演變成衝突，並說北京的言論不符合美國履行《台灣關係法》承諾的做法。他並補充說，布林肯27日也表示美國雖尋求與中國合作的方式，但仍會履行對台灣的安全承諾。

究竟美國的立場是川普時期要求我方外交部轉述，不會要求美國派兵馳援台灣，還是像柯比所說，會履行對台安全承諾，恐怕是一個永遠爭辯不休的議題。

儘管北京對美國視中國為假想敵不以為然，但只要美國「反中」氛圍沒有退潮、中國對外政策仍未甩脫「戰狼」形象，加上北京並未有效說服美國為首的西方國家，為何中國崛起可以是正面而有利全世界，則美國與其盟國就會對中國崛起抱持懷疑的眼光。

從美國國務院23日針對大陸軍機連續闖入我西南空域的談話，以及財政部長在聽證會的證詞，可以看出美國既不希望兩岸緊張對立影響美國的利益，也不樂見美台簽訂雙邊貿易協議影響到美國利益的優先順序。

有意思的是，美國國務院為何要說期盼大陸能與台灣「民選代表」建立溝通管道？自從拜登下令不准美國官方採用「中國病毒」或「武漢肺炎」等歧視性字眼後，蔡英文政府各部會就如響斯應，唯獨行政院長蘇貞昌仍堅持高調使用「武漢肺炎」這個名詞，難道他在蔡英文想方設法與對岸復談之際，還要為她添亂？

拜登新政府要求兩岸復談，已讓既無心理準備也沒想好如何調整身段的蔡英文總統有如熱鍋上的螞蟻，不知如何是好，而「民選代表」

一詞更讓她情何以堪，莫非《亞洲週刊》報導的「民選獨裁」已傳到了拜登耳中？總之，拜登對中政策的輪廓已浮現，兩岸都應調整政策因應。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）