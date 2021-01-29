對於媒體詢問何以台灣新冠篩檢費是大陸的19倍，衛福部長陳時中說台灣比較準，大陸國台辦反駁說「這位先生」不是無知就是糊弄老百姓，蔡英文總統隨即大讚台灣許多的防疫英雄。至此，看得出來蔡政府的防疫口徑已經有了微妙的變化，去年以自我吹捧及造神為主旋律，現在以模糊焦點答非所問為多。防疫不是文宣戰，把事情講清楚有那麼難嗎？

部桃爆出院內感染，蔡總統率先挺桃園挺醫護，其實減少疫區人員來往只是防疫常識。陳時中說台灣篩檢比較準，大陸是混在一起篩，實則混篩是為了增強效能。例如10人一組一起篩，若有一組發現有異再把這10人單篩，既能抓出感染者，篩檢費也比單篩降低很多，速度也更快。陳時中不直接拿出篩檢成本結構反而抨擊大陸，蔡總統則拿著「這位先生」挑動反中情緒，把焦點轉向防疫英雄，完全不提篩檢費過高的問題。

有句話說得好，裝睡的人叫不醒，陳時中不想答的問題，再怎麼問也是問不到答案。外界質疑自費篩檢又難又貴，似乎是一道刻意設下的門檻，免得多篩多出包，令蔡政府的防疫蒙塵。中央流行疫情指揮中心卻始終堅拒增加篩檢，篩檢1次5000～7000元的價格高不可攀，政府也絲毫沒有補助的意願，更別提用較廉價的快篩讓一般民眾得到檢測的機會。

蔡政府把防疫打造成自己的政績神話，再和台灣國家尊嚴綁在一起，變得誰質疑誰就不愛台、就是在破壞防疫、是全民公敵，結果壓制了異議，只容許台灣好棒棒的讚美存在。但這種政治化操作對防疫卻形成危機，因為缺失不會受到檢討及改正，就可能從小縫隙變成大潰堤。

國產疫苗沒影採購也落後

要擺脫疫情，最重要的還是疫苗，因為我們不能靠鎖國和口罩過一輩子。現在輝瑞/BNT、莫德納疫苗已經在多個國家施打，牛津與阿斯利康合作的AZ疫苗也即將上市，大陸、俄羅斯、印度都研發出疫苗，大陸和俄羅斯並大行疫苗外交。目前全球施打率最高的前10個國家，都是有錢又很早下單並進行研發合作的國家。以色列已有逾8成的人民接種，人口多的美國至今只有5%接種，距群體免疫的65%還有相當距離，因此新任總統拜登大筆加碼下訂搶貨。

台灣一開始把焦點放在口罩及口罩外交上，到了去年4月才回過神來推動國內疫苗研發。但至今進度最快的高端，去年底才通過人體第2期臨床試驗，其他藥廠都還卡在第1期，國內疫苗要出爐，料想需要相當時間。就長遠來看，疫苗的重要性等同於國家戰略物資，這方面的研發是一定要做的，因為未來總是存在著大量需求，但政府至今無法替業者找到國外合作的對象，也不像南韓成立「疫苗產業技術推進研究院」，進行官民合作，光靠業者單打獨鬥，再怎麼拚也很難和歐美、大陸大廠競爭。

國產疫苗沒影，國際採購也落後，歐美等國去年初砸錢與大藥廠合作並確保訂貨量時，台灣還陶醉在國際間對台灣防疫的掌聲裡，直到發現必須採購疫苗了，卻還因為不肯接受大陸業者代理的輝瑞疫苗，而又拖延了時間，至於大陸疫苗更是抵死不用。其實大陸的滅活疫苗雖沒有輝瑞的mRNA疫苗先進，卻是疫苗界長期以來已經很穩定的技術，也符合世衛標準，我們不一定要用，但以政治思維先刪掉一個保護國人健康的機會，正是蔡政府政治凌駕專業的又一明證。陳時中的最新說法是掌握了2千萬劑，包括1千萬劑AZ疫苗，476萬劑從COVAX平台取得，最快3月可施打；外傳我們還訂到1千萬劑輝瑞疫苗，但何時能交貨就沒譜了。

防疫模範生恐跌到後段班

事實上，台灣在疫苗一事上完全落後，不要說3月，上半年有多少貨到都還在未定之天。很有可能因為國際搶單，COVAX又依疫情分配疫苗，台灣能拿到的數量不多，只有少數醫護及年長者可打。新的變數是AZ疫苗不建議65歲以上施打，這卻是我們的施打重點，如此適必影響疫苗接種進度。從口罩之後，台灣篩檢與疫苗處處落後，蔡政府不要再把力氣花在煽動民粹模糊焦點，否則將從防疫模範生跌到後段班了。