兩岸為了新冠肺炎核梭檢測的準確度與費用鬥嘴鼓，大陸國台辦發言人朱鳳蓮以「這位先生」稱呼陳時中，陳回覆媒體「這位先生沒有回應」，沒想到蔡英文總統摻一腳，稱「這位先生」是陳時中，是台灣的防疫指揮官，與指揮中心團隊表現都很好。蔡總統的湊熱鬧蹭足了民氣，只是把中華民國總統做小了！

朱鳳蓮在國台辦例行記者會中以訓話式口吻，指謫這位先生不是無知就是糊弄台灣老百姓，即使她發言前提是台商反映大陸疫苗不被接受、及台灣核梭檢測費用太貴，泱泱大國發言人公開用詞如此失禮，任何一位台灣人聽了都會不舒服。

陳時中隔天面對記者提問，四兩撥千斤「這位先生沒有回應」，然而面對國人質疑疫苗為何遲遲買不到、及台灣核梭檢測為何比大陸貴19倍，還是有義務說清楚講明白。

兩岸防疫鬥嘴鼓原本至此打住，不料文青治國上癮的蔡英文總統，在陳時中公開回覆「這位先生沒有回應」後，畫蛇添足的在臉書po文「這位先生是陳時中，他是台灣的防疫指揮官」，再放上她與陳時中的合照，用梗圖表達對「這位先生」的力挺。

蔡總統臉書高效率的回應時事，自是幕僚小編的即時創意，貼文瞬間獲網友爆量支持按讚，顯見蔡總統樂在其中。只是蔡以中華民國總統之尊，急於回應國台辦發言人，從政治管理邏輯分析，難道蔡總統只是「這位先生的長官」？豈非坐實台灣是中國大陸一部分？

上駟對下駟最為不智，孫子兵法古有明訓。中國大陸在任何國際宣傳記者會，無不想方設法矮化台灣，國台辦發言人脫口「這位先生」就是典型個案。蔡英文是「這位先生」的中華民國總統，要力挺這位先生，只要由平行單位行政院甚至衛福部發言人出面回嗆即可，總統大可不必捲入兩岸口水戰。

國家領導人要有一定高度，更要謹言慎行。兩岸交流目前幾乎停滯，原本有大好機會可以互助防疫，因彼此間充滿高度疑慮已不可行，加上美中台關係因美國總統拜登上台微妙變化，都是台灣未來嚴峻考驗。

因此蔡總統面對國際情勢劇變，必須有所為有所不為。美國國務院發言人普萊斯日前稱蔡總統為「台灣民選代表」，完全不尊重中華民國，蔡總統真正該回嗆的是普萊斯的失格，難道普萊斯不知道中華民國從1996年就開始總統直選，蔡總統是817萬高票當選的總統？

比起陳時中被朱鳳蓮稱呼「這位先生」，普萊斯稱蔡總統為「台灣民選代表」，更是無禮失格，套用朱鳳蓮用語，「普萊斯如果不是無知就是糊弄美國老百姓」。蔡總統如果自我局限逢中才嗆，得當心那天被矮化為「那位小姐」，就得不償失了！

（作者為資深媒體人）