當疫情成常態，應對後疫情的經濟復甦就是大學問。去年底國際航空運輸協會宣布打造旅遊通行證，持「健康護照」才能登機，阿聯酋、國泰等多家航空公司已測試。如同旅遊泡泡，這是為經濟找出路，顯示後疫情時代最重要的門檻就是疫苗。阿中部長信誓旦旦超前部署的疫苗，如今安在？

陳時中去年底說，台灣採購約2千萬劑疫苗，今年3月可到貨，但當各國不斷爆出新疫情後，已陷入瘋狂搶購疫苗，我們還能指望疫苗順利抵台嗎？還不考慮大陸疫苗嗎？眼看超前部署成泡影，我們的備案又是什麼？

世界衛生組織祕書長譚德塞日前只差沒爆粗口，他說，在較富有的國家搶購疫苗後，窮國只能分到25劑，「我說的不是25000劑，不是2500劑，是25劑！」他以「道德淪喪」形容大國的剝削行動。

美國總統拜登上任後增購2億劑，讓全美3億人口夏末秋初前能打兩劑；歐盟為4.5億人口，向輝瑞及BNT加倍訂購6億劑；日相菅義偉也購進3.1億劑供民眾施打。大國搶購了，也都訂到，對弱國小國確實不利，但當國人遭受病毒侵襲時，又豈能只考慮道德。搶到疫苗不僅可以安身立命，更為國祚，是能早日跨出國門走向國際的保證。

譚德塞的感嘆，台灣人應特別有感。我們當然不會像非洲窮國，在發現AIDS治療藥物後10餘年才取得藥物，但若真淪落到美國人打完疫苗才給台灣，那台灣就太憋屈了。執政黨號稱營造「史上最親」的美台關係，但在台灣最需奧援時，美國似乎給了標準答案「No one can help」。

有疫苗，不代表疫情可消解；沒疫苗，卻絕對寸步難行，走不出國際。執政者應思考，若繼續意識型態治國，未來走不出國際的現象，只會更多。