你是複製人，還是叛逆者？

複製人團隊同質性高，觀點彼此複製、強化，最終背離事實而不自知，

還自稱這是「向心力極強」的展現。

Q：為什麼美國中情局的用人策略在九一一招致災難性失敗？

A：個人卓越凌駕於團體多元性的召募方式，導致中情局成為同質性極高（白人、男性、盎格魯-撒克遜人、新教徒）的組織，對賓拉登恐攻恫嚇影片中已經震耳欲聾的暗示警訊視而不見。

Q：為什麼由英國政治菁英組成的稅改團隊催生出淪為笑柄的人頭稅？

A：這一群菁英有專業，卻無法充分代表社會樣本，他們口中的鄰居是住在八英里外的莊園豪宅。他們對稅務問題的認知只有冰山一隅，還自豪這是一次快速凝聚共識的合作。

叛逆者團隊，觀點具有挑戰性、能夠增強原有觀點或跟其他觀點結合誕生出新想法，

集體智慧就是這樣一加一變成大於二。

Q：為什麼由足球門外漢組成的技術團隊績效大勝專業顧問？

A：英國男足接連六次在國際賽事的PK賽中敗北慘遭淘汰後，召募了一支由新創公司創辦人、教育家、橄欖球專家和自行車專家組成的技術顧問團隊，媒體笑稱：一名專業教練忘掉的足球知識都比他們這一生學到的多。但這支團隊的亮眼表現跌破大眾眼鏡。

一場著名的聖母峰山難（被拍攝成好萊塢電影《聖母峰》），就是因為領隊的無上權威勝過其他人，原本已嗅到危險即將來襲的其他團隊成員寧可選擇自我消音，也不想挑戰權威。團隊無法倖免於難，不是因為缺乏必要資訊，而是意見無法充分表達。後來的研究甚至證實：階級愈分明的登山團隊，死亡機率愈高。

小心「薪水最高那個人」讓叛逆者變回複製人。

開會時，「叛逆觀點」通常會慘遭否決，甚至被認為是在「找麻煩」。儘管有一支優秀的叛逆者團隊，若「薪水最高那個人」自以為是、喜歡強加自己的意見，部屬們自然不願說出真正的想法，而是會開始鸚鵡般複誦「領導者想聽的話」。

人類與生俱來的「服從階級」特性，往往會導致多元性消失，當叛逆者礙於權威，不再發表「異見」，叛逆者團隊也可能變回異口同聲的「複製人」。