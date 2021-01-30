「少年聽雨歌樓上，紅燭昏羅帳。壯年聽雨客舟中，江闊雲低，斷雁叫西風。而今聽雨僧廬下，鬢已星星也，悲歡離合總無情，一任階前，點滴到天明。」這是南宋詞人蔣捷《聽雨》一詞，對少年人的輕狂，壯年為生活奔忙，以及老年人夜不成寐、寂寞滄桑描寫得入木三分。

一個社會老人愈來愈多，必然會失去朝氣，貧、病接踵而至，這不只是經濟、體力的問題，也是對歲月流逝的追悔，步入老年後，同輩仍健在者愈來愈少，「訪舊半為鬼，鬢髮各已蒼」道出了老年人的孤寂，「年年歲歲花相似，歲歲年年人不同」也反襯出年紀增長的哀傷。

對於老年問題，二戰結束前英國經濟學家貝弗里奇（William Beveridge）發表了 「貝弗里奇報告」，提出社會保障的的政策建議，隨後各國遂依此一報告建立醫療、就業、養老等社會安全制度，數十年來我國也循此建立了養老制度。

這些年我國老年人口愈來愈多，以每年增加18萬的速度上升，去年已達379萬，老年人口的比重已升至16％。依國發會估計，明年將達400萬，六年後500萬，那時老年人口的比重已升至22％。隨著老年人口愈來愈多，若沒有完備的養老制度，老年人將如《聽雨》所敘，孤寂而滄桑，甚至生活無所依靠而陷入貧病無助。

所幸我們如今生在台灣，二十多年來社會安全制度日趨完備，除了有退休年金、老人照護、老農津貼，各地方政府給的老人福利也逐年增加，這些制度的安排確實讓老年人過得舒適些，然而因應而生的支出也一年比一年多，近年增加的速度尤其驚人。

主計總處於去年最後一天，公布一份最新的社會保障支出統計（社會給付統計），這份報告指出，2019年我國社會給付首度升破2兆元，這些經費用在高齡、身心障礙、疾病與健康、失業、生育、職業傷害等十方面，其中以「高齡給付」用最多錢，2019年首度升破1兆元。換言之，社會給付有一半的錢都用在老年人身上，隨著老年人口快速成長，這筆支出還會繼續擴大。

社會給付一年2兆的支出並非全數來自中央政府預算，相反的，大多數的錢是來自非營業基金，例如健保、勞保、勞退、國民年金、公保及軍公教退撫基金，其中高齡給付有95％來自勞保、勞退、軍公教及退撫等社會保險，雖然這些退休金都有安全準備，但面對龐大的給付壓力，近年已露出捉襟見肘的疲態。

舉例來說，去年勞動部公布的勞保基金精算報告顯示，依目前的收支情況，如果不啟動改革，勞保基金將於2026年破產。而甫開辦12年的國民年金若不調高保費，同樣也有危機。由於勞保年金改革事關重大，這不僅是經濟問題，更是政治問題，畢竟提高費率、降低給付率是會引發眾怒的，因此原擬於去年啟動的改革最後以沒有共識而作罷，對於國人憂心勞保破產，日後領不到退休金，行政院蘇院長於去年底表示：「政府不倒，勞保不會倒。」雖然蘇院長此語鏗鏘有力，然而安撫人心終非長遠之計，未來不論誰執政都必須面對此一問題，做出政治決定。

從這份「社會給付統計」可以發現，2010年高齡給付僅5,503億元，2019年已升至10,385億元，十年來幾乎成長一倍，這也反映出如今勞保年金、國民年金所面臨的危機，然而如今老年人口尚不及400萬即有如此入不敷出的壓力，七年後老年人口達500萬，十二年後老年人口達600萬，二十年後達700萬，屆時該怎麼辦？十年、二十年看似很久，其實很快就會到來，若不提前因應，來日必然更難辦。

今天我們走在路上隨處可見拄著枴杖的老年人，公車上紅色的博愛座也愈來愈多，公園、植物園更經常可看到外傭扶著老人散步，醫院裡拿藥看病的銀髮族也逐年增加，高齡給付裡除了退休年金逐年擴大，政府在老人福利、老人照護的預算也扶搖直上，依主計總處的統計，2006年老年人口比重10.0％，高齡給付5,616億，2019年老年人口比重升至16.1％，高齡給付10,385億，以此概估老年人口比重每增1個百分點，高齡給付就得增加781億，迨四年後台灣進入超高齡社會（老年人口占比20％），還得再增加3,000多億的支出，這對政府而言，真是一大挑戰。

村上春樹曾說：「我一直以為人是慢慢變老，其實不是，人是一瞬間變老的」。文學家、詩人總是能透過文字的溫度，讓我們領悟歲月增長的那種瞬間孤寂與傷感，個人老化如此，社會老化亦然，莫想十年、二十年是很遙遠的事，老化須臾之間就將到來。這份社會給付統計告訴我們，如今台灣一年的高齡給付已經升破1兆元，這非僅是高齡給付的分水嶺，也是一大警訊。

(工商時報)