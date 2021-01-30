部桃爆發院內群聚感染，30日再爆4個本土案例，國內疫情明顯有升高之勢。在此當口，民進黨政府要員還發出「思古幽情」，集體開始檢討18年前SARS時期，北市和平醫院封院的決策過程，並迅速做出「當時台北市政府未經中央同意就擅自封院」的結論，綠媒、綠營名嘴和一干側翼火力全開。很快的，雙方各自拿出證據，證明自己說的才是對的，於是藍綠陷於一片口水之爭。時隔不到幾天，證明了前朝官員說的沒錯，而且甩鍋前朝無助於疫情的防堵。

民進黨相關人士這次刻意挑起「和平封院之亂」，主要的攻擊對象是當年的台北市長馬英九和前衛生署長楊志良、前台北市衛生局長邱淑媞。加入戰場的則有現任立法院長、當年的行政院長游錫堃；剛從副總統卸任、目前擔任中研院基因體研究中心特聘研究員的陳建仁，是當年的衛生署長；而他們面對的3人目前都無官職。

馬英九成為箭靶就不必多說了，自蔡政府執政以來，「馬維拉」是永遠的背鍋俠，楊志良和邱淑媞遭到飆罵，則是因為他們對疫情指揮中心處理部桃的過程，提出了直接的批評。

老實說，人非聖賢，總有不周或是犯錯的時候，民主社會有反對者是正常的也是健康的，無論是建設性的批評還是強烈的批判，執政者應該讓不同的聲音有管道發出，甚至有足夠的機會可以到達層峰的耳中；成熟的政治領導人應該要有「聞過則喜」的雅量，因為批評是進步的動力。

楊志良認為部桃最初染疫的醫生在發現自己有症狀時，不趕快回院檢測還到處趴趴走，恐怕會成為防疫的破口。邱淑媞提出防疫中心包括醫院內有醫護感染，就不該居家隔離，而應該採一人一戶或入住防疫旅館，以免家人也受到感染，以及院內發生感染應該停止進出等「4大錯誤」。

或許楊志良的「開除說」讓人覺得太過嚴厲，邱淑媞說話的口氣也往往顯得十分急切，然而，觀察疫情發展，證明他們說的都沒有錯，如果指揮官陳時中願意放寬心胸、察納雅言，及時修正部桃的防疫措施，或許後續就不必實施勞師動眾、勞民傷財的5000人隔離措施。畢竟楊志良是公衛出身、邱淑媞有抗SARS的實戰經驗，蔡政府實在不必以人廢言，甚至拿出18年前的事企圖打擊、傷害提出建言的人。

不論當年的真相如何，民進黨當權者合力圍剿目前已沒有任何實權的前朝人員，實在令人感嘆今夕是何夕？對民進黨政府來說，當前最重要的事，是趕快處理緊急的部桃疫情，還是找出18年前SARS決策的是與非？就算證明當年封院的決定是錯的又如何？更何況許多人證、物證、公文俱在，往事並不如煙，真相不是民進黨政府說了算。

時光無法倒流，身為此時此刻的決策者，蔡政府應該面對現實；人民對執政者的期待是能解決問題而不是扒糞。18年前的SARS處理過程如果有錯，應該是做為今天防疫的警惕與提醒，前事不忘為的是可供做後事之師，讓後來的人可以更有智慧做出正確的決定，讓疫情的傷害降到最低，而不是把前人的疏失拿來做為政治攻防的工具，甚至成為今天錯誤的藉口，大言不慚地說，以前不也如何如何？如果執政者存有這的心態，那人民不禁問：要政黨輪替做什麼？

蔡政府已是第2任，許多政策的錯誤還在拚命甩鍋前朝，這不但是自欺欺人、不負責任，更是一種政治巨嬰的幼稚行為。心理學上的「巨嬰」指的是有著成人的身體卻只有幼兒的心智。

有這類症狀的人具有自戀的傾向，認為自己是世界的中心，幻想整個世界都為他而運行，又特別的玻璃心，容易受傷害。因此有錯是別人的，有功，那當然是自己的。

民進黨執政後，綠營側翼、1450網軍負責帶風向，只要有人批評民進黨政府，他們就集體出動，到處胡亂抹黑抹紅抹黃，讓對方煩了、怕了、懶得再戰，網軍們就取得了言論的宰制權。

靠壓制不同聲音取得絕對的統治權，這樣的政治生態絕非民主常態。我們很難期待蔡政府能夠做到如美國總統林肯一般善待政敵、甚至誠心延攬競爭對手入閣，組成所謂的「政敵團隊」，但民進黨政府至少要放下鬥爭的意識、願意給反對者空間。不要使整個社會最後成為一言堂，不再有異於執政者的聲音。因為這對蔡政府並不是好事，更絕非台灣之福。

（作者為作家）