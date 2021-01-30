1月18日，美國《紐約時報》記者埃里溫‧彼得利向外界透露，拜登在候任總統的一次內部會議上表示，美國新政府不會在台灣問題上，繼續川普前政府挑釁中國的外交政策。拜登說，「這一點很重要，這是我們的外交基石。挑釁中國，不但毫無意義，而且極其危險。台灣是中國的尾巴，踩著他，雖然可以讓中國痛不可當，但也會給美國和世界和平埋下一顆碩大無比的定時炸彈。」拜登這一段話，應該是為美國外交新戰略的「現實主義」下了一個經典的註解。

最近一陣子，各方對於美國新政府上台後的外交特別是對華政策頗多揣測評論，重點更多集中於一些相關位置如國務卿、國安顧問、國防部長等人事安排，以及這些新人選曾經有過的一些政策立場或主張之上，這當然不錯，就此而言，前朝鬥爭派退場，換上一批競爭派、合作派、交換派，當然傳達出了一些重要信息。但更重要的是，為什麼有這樣的變動，這個問題就跟拜登及其團隊的基本戰略思維有關了，後者，我認為取決於三個因素：

一、大挫敗。美國遏華戰略始於歐巴馬（重返亞太），川普繼之（印太戰略），前後兩個回合12年下來，不但未能遏制中國，反而讓中國更追近了美國。特別在川普後期，猛打台灣牌以致中美關係急轉直下，更增添了美國的戰爭風險，這樣的戰略時不宜前規拜隨了。

二、大形勢。大形勢分「大兩岸」與「小兩岸」。大兩岸指太平洋兩岸的中美關係，與過去比，明顯地是中長美消；若就中美博奕的西太平洋之「介入」與「反介入」能力而言，雙方幾已勢均力敵。小兩岸指台灣海峽兩岸的大陸與台灣，情況類似但變化速度更快，美國繼續打台灣牌，不但越來越吃力而且風險越來越大。

三、大趨勢。形勢是現狀，趨勢是未來。未來10年內，中國GDP超過美國已是鐵板釘釘之事；GDP之外，所有綜合國力的指標，從工業、科技、太空、軍事，甚至對內的治國理政、體制效率，中美差距之快速縮小甚至出現反超，也均為大概率的趨勢。除非美國真要跟中國幹上一架，但結果勝敗難卜。

了解了這樣的背景後，就比較容易明白跟隨了拜登數十年的外交策士、哈佛大學教授艾利森針對中美關係的「5R」論了。

這5R是：一、回歸正常（Return to normal）：過去一段的中美關係極不正常，不可持續；二、逆轉（Reversal）：因此新政府將逆轉那些在美中關係上的不正確做法；三、檢視（Review）：以美國利益角度檢視美國面對的新形勢、新趨勢，作為新戰略、新政策之依據。四、現實主義（Realism）：體認全球形勢的現實變化，體認中國是強悍的競爭對手；五、負責任（Responsible）：高明且負責地認知到美中在地球上必須共存，否則就是雙雙毀滅。

現實主義用中國話講也許更傳神，即所謂「識時務者為俊傑也」。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）