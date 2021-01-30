針對陳時中貶損大陸核酸檢測的言論，大陸國台辦以「這位先生」稱呼，斥其「不是無知，就是唬弄老百姓」，而蔡英文發出文青式反擊，藉機又將台灣的防疫成績自誇一番。

蔡政府關起門來自嗨，這本也無傷大雅，畢竟台灣現在的防疫狀況確實沒有多大問題，即便出現小規模的院內感染，在防疫大局裡看也是正常現象，至多只是戳破蔡政府編織的防疫神話。但是台灣真正的危機並不境內感染數字，而在於台灣的防疫模式。

台灣的防疫經驗是什麼？總結起來很簡單，就是自我封閉，最大限度減少與世界各地的人員往來，同時阻斷來自境外的輸入病例與台灣內部社區的連結。這種作法簡單粗暴，但很有效，即便細節安排上漏洞百出，但新冠病毒畢竟不是生化武器，並非無孔不入，所以即便存在許多漏洞，也不至於多點爆發，最多就是潛伏，就看哪個地方運氣不好。

這一年來被稱為防疫優等生的許多國家和地區都遇到過類似的問題，新加坡、香港都是如此，越南也概莫能外，大陸從去年下半年開始就已經有效控制，但依然無法避免時時出現的零星疫情，可見這場全球大流行的頑固。

長時間的封堵顯然不是長久之計，因此疫苗才成為世界各國競相爭取的「靈丹妙藥」，其原因，當然就是為了能讓社會盡快恢復正常，可以不必大規模、長時間的讓經濟生活和人員往來停擺。也正是在這種情況下，即便疫苗研發並沒有完成通常必須的認證流程，世界各國也都特事特辦，允許其盡快上市，哪怕傳出副作用，但在整個疫情大局面前，也不是首要問題。

問題在於，即便是各大疫苗廠商開足馬力生產，產能依然有限，短時間內也不可能滿足世界各國的所有需求，因此疫苗也已經變成戰略物資，誰能獲得供應，取決於國際關係形勢和前期合作的投入。就拿台灣最不屑的大陸疫苗來說，時下許多能夠拿到訂單的國家，前期都曾大規模參與疫苗三期試驗，若說風險，試驗階段的風險遠大於現在，但為了盡快化解危機，必要的代價也只能概括承受。

蔡政府追求絕對安全，同時還要順帶迎合既有的反中市場，自然不對大陸疫苗鬆口，但問題就在於，其他國家的疫苗看起來政治風險小，但安全風險大，而且獲取難度更大，結果就是愈來愈多國家因為施打疫苗而開始走上生活復甦的時候，台灣只能繼續維持自我封閉，靠最原始的防疫措施來避免疫情爆發。當然，台灣也可以等到全世界都完成疫苗施打，只是到了那個時候，世界各國可能更加擔心沒有受到疫苗防護的台灣，彼時可就是其他國家封堵台灣的時候。

世界正在恢復正常，而台灣要面對的挑戰才剛剛開始，蔡政府繼續玩弄文字遊戲無助於解決問題，兩岸防疫合作是代價最小、風險最低的出路，就看蔡政府要不要幹，以及打算為此付出多少政治代價而已。