台灣與香港兩位媒體負責人蔡衍明與黎智英先後遭打壓和迫害，中天新聞台被民進黨政府關台，黎智英官司纏身，被收押、假釋、再收押。這兩個媒體集團，前者遭受重大財產損失，後者經營人失去人身自由，究竟怎麼回事？媒體不見容於當道，是媒體有問題，還是政治有問題？應如何理解這兩個媒體的厄運？

首先，兩個媒體集團遭到打壓和迫害，雖然都來自政治力量，但事件本質不同，原因和理由也各自不同。壹傳媒在香港長期介入、主導反對運動，不但在新聞報導與言論上為政治服務，幕後亦積極參與政治行動，鼓吹、引進外國政要介入香港抗爭活動，為了支持打擊大陸的川普連任，黎智英聘用的美籍助理還炮製不利拜登的假新聞，誘導美國媒體刊出。對黎智英而言，壹傳媒旗下媒體是政治運動工具，要為其政治活動效勞與服務。

旺中媒體集團關台事件性質不同，旺中集團雖有強烈的政治立場與新聞取向，蔡衍明也有鮮明的政治態度與個人好惡，選舉時不吝於表明態度，但始終謹守媒體分際，從不參與實際政治活動，更未將媒體用作政治工具。然而，在號稱有言論自由的台灣，中天新聞台不搞政治、遵奉法律，只是因為2018年九合一選舉時帶動韓流風潮，重創民進黨選情，因而遭到關台命運。

NCC以中天新聞品質不佳為理由不准中天換照，但從實務而言，中天新聞的品質問題是所有新聞頻道共業，中天只是被檢舉、裁罰案件最多，至於為何被檢舉、裁罰最多，三呎之童都知道原因。就法律面而言，政府機關以行政裁罰造成新聞台下架的事實，是否逾越行政權範圍？是否侵犯新聞自由？勢必出現憲法爭議。坦白說，旺中集團的遭遇不但是一起「因言賈禍」事件，而且在法律上有很大的翻盤空間。

壹傳媒受人非議的一大問題，在於把媒體與政治的角色攪在一起，損害了媒體的專業精神與角色倫理，使其成為遂行政治目標的傳聲筒，進而以政治運動的立場與需求支配媒體內容，讓媒體及其專業員工為政治運動的目標服務。由於定位與功能上嚴重混淆，媒體的純正性不復存在，政治不撈過界的規矩也被打破，以致於閱聽大眾所接收到的媒體內容，是基於政治目的的宣傳，而非真實客觀的新聞報導與多元意見的論述。

這兩大媒體集團的另一差別，在於是否守法。《港區國安法》明訂「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，無論是公民還是媒體都應遵行，但壹傳媒集團的新聞與言論內容卻公開央求美國副總統、國務卿干預、制裁港府，依據香港官方公布的資訊，壹傳媒負責人曾以實際行動，聯繫外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。媒體可以透過報導與評論對當政者表達不滿，但須以法律為底線。

旺中集團在法律上遵從中華民國憲政體制，在政治上堅持做「堂堂正正中國人」，以身為中國人為榮，衷心希望兩岸中國富強起來，對於任何勾結外力的做法，斷難苟同，將熱愛中華民族與樂做中國人的志節，落實為媒體理念，並為此奮鬥不懈，這是旺中媒體集團的擔當與堅持，也是兩媒體集團另一個不同之處。

媒體擁有新聞自由，具社會公器屬性，媒體可以善用新聞自由，但不能淪為經營者個人參政的工具；同樣的，政治人物也不能越界經營媒體。無論是媒體人還是政治人都必須了解媒體與政治的分際，媒體人與政治人是兩個不相容的角色，必須涇渭分明，一旦越界，不是媒體亂政，就是政治亂媒，必然亂了套。

民進黨掌握政權後，不但背叛當年「黨政軍退出媒體」理念，濫用政治影響力與政府預算介入媒體經營，進而影響媒體內容，更動用國家資源組織大內宣網軍，為政績擦脂膜抹粉之餘，還肆意攻擊政敵。民進黨於掌控NCC人事主導權後，以「獨立機關」名義迫害中天新聞，真實目的在避免2018年韓流覆轍，但政治與媒體一旦合流，將對民主品質造成嚴重傷害。

事實很清楚，壹傳媒和旺中媒體集團、黎智英和蔡衍明的際遇，完全不能相提並論，民進黨政府混淆媒體與政治分際，更是害台灣。

（作者為資深媒體人）