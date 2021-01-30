民進黨的「台獨理論大師」林濁水發聲支持黃捷。支持黃捷沒有關係，但是林大師說「罷免議員是壞制度」、「因反萊豬而罷免黃捷是胡鬧」，真的驚訝林濁水的「良心自助餐」。

林濁水的第一個理論是，因為縣市議員是採多席次選舉，用意就是要保護少數，但少數選出的議員卻可能被多數罷免，林大師認為是「體制精神的錯亂與矛盾」。

舉個例子替林大師解釋，王浩宇2018年的得票率是8.68%，2021年因為25.8%的同意罷免票而被罷免。從數學來看，地方議員是有可能在維持原先支持者的情況下，被「本來就不投給他的人」罷免，因此林濁水說，這表示罷免議員是個「壞制度」。

回敬林大師的是，多席次選舉「保障少數人的發言權」，指的是選舉的過程，但任何議員當選之後，都是要對所有的選民負責。例如法國憲法明文規定：「各郡選出議員不是該郡代表，是全體國代表，不受委任拘束」，這也就是說，王浩宇既然當選了，他就不是只代表他那8.68％ 選票，而是代表「每一位選民」。

當多數選民認為王浩宇不適任，予以罷免，這正是多席次選舉下，對「極端候選人」的制衡，避免某些政治人物劍走偏鋒，製造對立。這樣的罷免制度，當然有其正當性。

而反萊豬與罷免黃捷，也高度相關，眾所周知，黃捷在高雄市議員表決「瘦肉精零檢出」時，是落跑沒有投票。黃捷雖然說，自己沒有積極的支持萊豬，但她也消極的沒有反對萊豬。

一個在食安議題缺席的議員，一個不努力捍衛食安的議員，如果有鳳山鄉親認為這足以構成罷免的理由，林濁水憑什麼說這是「胡鬧」？大師一票，庶民也是一票，誰也沒有比誰大！

當然，林濁水也不至於這樣就被駁倒了。對林大師真正的質疑是，為什麼他的「良心」，他的「真知酌見」，總是在民進黨需要的時候出現？

罷免吳育昇，罷免蔡正元，乃至於1994年環團發動罷免國民黨4位擁核立委（多席次選舉），當時的林濁水怎麼沒有跳出來說「罷免民代是壞制度」？現在輪到民進黨支持的議員被罷免，林濁水就深惡痛絕起來，這樣的「良心自助餐」，只挾自己需要的那一塊，真的也太廉價了。

跟林濁水比起來，擺明就是為民進黨護航，東搖西擺的「真小人」，還讓人佩服一點。

就如台北市議員羅智強所言，罷免是公平的，支持罷免的人可以投票，反對罷免的人也可以投票，一切就讓鳳山鄉親來決定吧！

（作者為野台製作人）