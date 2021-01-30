立法院在大小綠聯手下，通過時代力量立委所提評估修改國徽的決議案，要內政部兩個月內向立法院專案報告。國民黨一片罵聲，認為接著就是改國號也不意外了。行政院祕書長李孟諺卻務實地認為，改國徽要付出成本，而且會加劇不同族群的衝突，這是高度政治議題，需要社會共識。

改國徽其實不是什麼創意，民進黨在野時早就提過，認為國徽脫胎於國民黨黨徽，是黨國不分的標誌之一。民進黨從阿扁時代就開始倡議黨國分家，其實就是去中國化，除了國名一時無法改，舉凡國營事業中油、中華郵政都已經或曾經改名台灣；蔡英文時代更進一步把華航和中華民國護照都加上「台灣」二字。因此，改國徽不是什麼新鮮事。

蔡英文在公開場合也把國名加上台灣，直呼「中華民國台灣」，在對外的簽名上也自稱「台灣總統」，除了保持最後一點憲法顏面，在實質上幾乎是改頭換面了。連國名都已經這樣四不像了，改個國徽算啥？就像鄭運鵬講的，「兩個車輪拿去申請專利，其中一個一定被認定是抄襲。」

國民黨很不爽，但能怎樣？國營事業不都改名了、護照不也加上台灣了，國民黨每次除了叫一叫，改變了什麼嗎？改國徽，馬英九說沒必要，江啟臣說，請蔡總統表態。誰理你呀！萊豬都擋不了，國民黨看來也是只剩一張嘴而已。連抗爭都不會，學學民進黨吧！當年是怎樣的敢衝、敢撞才有今天的為所欲為。國民黨繼續溫良恭儉讓，就等著改國名吧！