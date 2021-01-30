國際政治的舞台上，大國外交領袖的舉手投足、一言一行，向來是該國外交政策的風向儀。解讀美國新任國務卿布林肯近日行言，未來美中關係不可樂觀，影響所及，兩岸關係首先波及。

1月19日布林肯在參院聽證會上表示，他同意北京在新疆的作為，構成「種族滅絕」。1月26日宣誓就任國務卿後，布林肯立即致電加、墨、日、韓4國外長，強調美日、美韓同盟是印太地區和平繁榮的標記。次日，他和英國、德國和法國外長通話，則提及要共同應對包括氣候變遷、中國大陸、俄羅斯與伊朗帶來的挑戰。接著又與泰國、菲律賓和澳洲的外交部長通話。在與菲律賓外長通話時，他強調美國拒絕中國大陸聲索南海主權，因其範圍超過1982年海洋法公約所允許中國大陸主張的區域。

拜登上任後立即與普亭通話，通話中雖有共識也有齟齬，至少正視了俄國的存在。但是，布林肯上任，與歐亞各國外長通電，獨漏中國，形同刻意藐視。且他與各國外長談話中，強調印太戰略、共同應對中國挑戰，擺明了要合攏昔日盟國，圍堵中國。而其指責中共在新疆所為，構成種族滅絕，拒絕中國聲索南海主權；不僅是蓬（配奧）規布（林肯）隨，還重重地踩到了中國兩條紅線，要想實現他所謂「又競爭又合作」的對中戰略，難上加難矣！

首先，所謂中共在新疆進行滅絕種族的指控，迄今並無確鑿的證據。中共在新疆進行「民族融合」、「整頓治安」的工作，雖有爭議，但維吾爾族群人數持續增加，也是不爭的事實。反之，西方各國對於緬甸翁山蘇姬掌權後屠殺興亞人的暴行，高高舉起，輕輕放下；美國迄今為止從未深刻反省當年屠殺印地安人的「種族滅絕」行為，澳洲也從未對屠殺澳洲原住民的史實，進行轉型正義工作。如今，布林肯卻在毫無鐵證的前提下，同意中國進行種族滅絕的指控，這樣的人權雙標，北京如何能接受？又如何能領導國際？

拒絕中國南海主權聲索，不僅牽強，也屬雙標。美國雖在1982年的聯合國海洋法公約決議文上簽了字，但自始至終，美國國會並沒有批准，等同於美國並非簽約國。南海既非美國領海，也不是海洋公約的簽約國，中國既有領土位在南海，且是海洋公約簽約國，美國對中國南海主權聲索，說三道四，中國又怎會買帳呢？何況，南海主權問題也涉及兩岸對南海主權的聲索，美國不承認中國聲索南海主權，難道會承認中華民國(台灣)對南海主權的聲索嗎？若美國也不承認台灣對南海主權的聲索，那麼，台灣是要聽命美國？撤軍太平島和東沙？還是回歸一中原則？保衛固有疆土？

布林肯近日言行，已為美中關係撒下了更多的蒺藜，美中兩國又競爭又合作的競合關係，還未成形，已將破局，不確定感大增，自然會引發台灣的焦慮症。謹言慎行，自求多福！

（作者為資深媒體人）