不管是在台灣還是在大陸，只要有中國人的地方，餐桌文化一直是一門學問，有時一場生意一場合作都是從一場飯桌上談下來的，但有時也會因為一場飯局讓彼此鬧僵不歡而散也是時有所聞。特別是在大陸生活的台灣人，在大陸，餐桌文化特別是重中之重的一門學問，自從來到大陸後，我經常參加各種聚會吃飯，有時因為一個不小心說多了失禮了，往往造成主客雙方的不愉快，因此分享在大陸飯局特別要注意的一些小細節和應該注意的禮節。

#喝酒禮節

一、主人敬酒時，作為客人的你必須回敬：首先在回敬主人時拿酒杯的方式是，右手拿著酒杯，左手托底，同時一定要和主人同時一起喝完。特別是主人向你乾杯時，絕對要回敬主人，和他再乾掉一杯。不能因為說酒量差藉故開溜，或是說只喝一點點，這是對主人非常不敬的方式，就算是硬撐也要一起同時喝乾。

二、晚輩向長輩敬酒：首先拿杯子時一定要雙手捧起酒杯。作為後生晚輩的，再向長輩領導敬酒時，手拿酒杯時一定要低於長輩的酒杯，意思就是在與長輩領導碰杯子時，杯子一定要在長輩領導杯子的下方。另外特別注意的是，態度和眼神一定要恭敬，讓長輩領導們真心感覺到受尊敬的感覺。

三、酒杯裡的酒，一定要與對方相同：這點也是不管在大陸還是台灣，酒杯的酒量務必一定要與對方一樣，這樣的話間接也透露了你不尊重對方。在大陸常常會喝到濃度強烈的白酒，台灣朋友特別是年輕人常常不勝酒力常藉故少喝，這時候主人長輩領都都會說：「不行！咱們的酒一定要裝滿，否則不是兄弟不尊重我。」，因此在大陸餐桌喝酒時，酒杯的酒，一定要與對方相同，不能少裝。

#入席後席間上的禮儀

座位席次和料理的擺設：

中國料理大致上都使用圓桌。圓桌離入口最遠處是屬於上座，接著就是主客的左邊，再來是右邊，依序而下。接近入口的座位是下座。

通常餐具也有固定的位子，正面的最前面是餐巾，右前方的是取菜的盤子，左側是湯匙與布菜的深盤，右側是調羹和筷子，玻璃杯置於右側。正面的內側是放骨頭和殼等殘渣的容器。

餐桌上的名牌，切記絕對不能任意更換，作為客人一定要主人安排之名牌入座，若是不知道要座哪裡，屆時則由主人安排入座即可。

#介紹

在自我介紹時，態度一定要大方自然親切，絕不要誇大吹噓，真誠謙虛最重要。

若是當中間介紹的話，一定要先介紹「要認識對方的人」，這是對「被認識的人」表示尊重。因此介紹上司領導和貴賓順序時，一定要先介紹貴賓給上司領導認識；當雙方是一個長輩和晚輩時，則應當先介紹晚輩給長輩認識；當是介紹男女雙方認識時，則應當介紹男生給女生，因為「女士優先Lady First」

#握手

握手禮儀也是一門大學問，通常握手時間一般以3-5秒為原則。在飯局中介紹彼此後，必須是由上司、領導、長輩和女性應該先伸手後，才能進行「握手禮」。特別是在初次見面時，女士主動伸手後，男士應輕輕握住對方手即可，絕對絕對不可以使出任何力量，更不能任意滑動使人有輕佻的感覺。上司、領導和長輩跟你握手時，可以同時伸出雙手握住對方的手，並且眼神要帶著尊崇的態度看著對方，表示尊敬。

#發名片

一定要記得，絕對不能在用餐時互換名片，因為交換名片時僅適用於從事社交活動或飯後私下交流時。在交換名片與你互換時，則必須停止手中的動作，一定要雙手接捧對方的名片或以右手接過，絕不能用左手接過。自己在發放名片時，一定要雙眼凝視對方，雙手45度角將印有自己名字的雙手遞交給對方，以便對方可以一眼看清楚你的職稱名字。（羅鼎鈞/瀋陽台青會副執行長）

本文來源：兩岸青年公眾號