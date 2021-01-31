讀清宮檔案，更懂紅樓夢和清宮劇 近幾年，《後宮甄嬛傳》、《延禧攻略》、《如懿傳》清宮劇接力熱燒。除了精彩宮鬥，背景細節也讓考據黨爭論不休。清宮排場多奢華？嬪妃們拚品級、拚皇子，行頭與身價又有何講究？2020 年中研院院區開放日，近代史研究所賴惠敏研究員以「讀清宮檔案才看懂《紅樓夢》」為題做線上演講，從清宮檔案與《紅樓夢》的對比，解開清宮妃嬪爭寵之謎。

后妃搶升官，月俸年薪有多少？

清宮劇，表層談的是帝王與后妃的情愛，為了爭寵，善人可以為惡，惡人可以更惡。然若細細品味，背後更多是現實利益的考量。比如《延禧攻略》中，霸氣四射的高貴妃一出場，就有以下這段抱怨。

「（皇后）一年的宮份有一千兩，本宮少她四百兩。長春宮（皇后）用金器，儲秀宮（高貴妃）卻只配用銀器；她用儀駕，本宮用儀仗；就連逢年過節，本宮也比她少好多賞賜。」

這段台詞真實性多高？根據《國朝宮史》記載，皇后年俸1000兩銀子，貴妃一年600兩銀子，每年就相差400兩，怪不得高貴妃不開心。至於金器、銀器，指的是膳食器皿規定。皇后可以用金碗吃飯，皇貴妃、貴妃用銀器，貴人、常在、答應等連銀碗都不行，只能使用銅器、錫器、瓷器、漆器。

妃嬪人人都想力爭上游拚上位，也不是沒有道理呢。

畢竟在清朝後宮，什麼位份才配用什麼行頭，宮廷器皿和權力地位井然有序，階級森嚴。

若依照現代黃金、白銀價計算，后妃們得苦苦熬到皇太后，年薪才能破百萬（淚）。不過這只是趣味換算，實際上必須考慮當時物價、幣值，畢竟清朝士兵年收入也只有 1.8 兩左右。圖│研之有物

畢竟在清朝後宮，什麼位份才配用什麼行頭，宮廷器皿和權力地位井然有序，階級森嚴。

高貴妃提到的「儀駕」、「儀仗」，歷史上也確有這麼一段。

乾隆十四年，富察傅恆（就是《延禧攻略》中那位癡情無緣的男主角）上奏皇帝，奏請將後宮的巡行隨從分三六九等，以示貴賤。皇太后、皇后用「儀駕」，皇貴妃、貴妃用「儀仗」，妃、嬪稱為「綵仗」，區別大致表現在扇子、香爐、旗子等排場的等級。

比如說出行時，會有人先提著香爐把路薰一薰，避免路上臭味讓貴人不悅。妃以下的綵仗，奴僕薰路時就只能使用銀香爐。另外，皇帝、嬪妃出外喉嚨不舒服，痰盂得隨時備著，依照位分也有金、銀之別。

清朝銅琺瑯香爐。皇帝、后妃們除了在居所薰香，貴人外出時，也會有奴僕拿著提爐，先行驅除惡臭。圖│國立故宮博物院

這麼看來，《延禧攻略》中高貴妃這段台詞應是考據過。

後宮地位不只關乎家族權力，還大大影響年薪、排場。

後宮地位不只關乎家族權力，還大大影響年薪、排場。

就算你淡泊名利，不在乎奢華行頭，但日常吃什麼、喝什麼，也和嬪妃的位份大有關聯。現代臺灣人手一杯手搖飲，假若身在清朝後宮，想天天喝好茶？抱歉，先看你的後宮等級。以公家每月配發的六安茶：皇太后1斤、妃與嬪12兩、貴人與常在6兩，答應只有3兩。所以入宮不好好爭寵，想一天一杯茶都難喔！

金碗、銀碗，不是宮中貴人不可用

後宮品級、用度的階級規範，在《紅樓夢》也能一窺一二，第一百零五回講到寧國府被抄家，抄出的器物就有金器。

「赤金首飾共一百二十三件，珠寶俱全。珍珠十三掛，淡金盤二件，金碗二對，金搶碗二個，金匙四十把，銀大碗八十個，銀盤二十個，三鑲金象牙筋二把，鍍金執壺四把，鍍金折盂三對，茶托二件，銀碟七十六件，銀酒杯三十六個。」

清朝後宮，皇后以下不准用金器、貴人以下不准用銀器，賈府只是國公，自然萬萬不可使用金銀器皿。結果，竟被抄出這麼多皇室專屬器皿，麻煩可想而知。（待續）

本文為中央研究院研之有物，以創用CC姓名標示─非商業性─禁止改作4.0國際授權條款釋出。授權刊登於中時新聞網「言論」頻道之「兩岸史話」。原標題為──華妃月俸為何不夠用？黑貓皮竟然是古代名牌？清宮檔案解開妃嬪薪情之謎。未經同意，請勿轉載。本文僅反映專家作者意見，不代表本社立場。