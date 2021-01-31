初嘗臘八豆，是我還在國小就讀時，於某年春節前夕和家人一同北上造訪母親的老鄰居，住在新竹空軍眷村的陳奶奶一家。

祖籍湖南長沙的陳奶奶，端出了一盤臘八豆炒臘肉款待我們，陳奶奶還喜滋滋地機會教育，直稱這是只有湖南人才懂得享受的美味珍饈。我舀了一湯匙的臘八豆往嘴裏送，那款發酵的獨特風味，配上陳奶奶特製的剁辣椒和蒜泥，那簡直是人間極品！

而來美國之前，最後一次吃臘八豆的時機，是我屆臨大學畢業時的某日晚間，偶然發現大學自助餐廳的大廚師傅，是來自湖南新化的退伍老兵。當晚時值接近餐廳打烊時段，用餐客人並不多，故我有機會以簡單的湖南話和大廚師傅閒扯了幾句，他隨即調轉回頭進入廚房，拿出他的「私房菜」臘八豆，直接給了我數匙，也分贈了一些給了周遭的三、五同學試吃，但是我隨即發現這些「非湖南籍」的同學們不識人間美味，在品嘗臘八豆後，面部略有難色，大廚師傅也不勉強他人，自顧自地和我這個同鄉知音分享這獨具特色的湖南傳統小吃。爾後，我就與臘八豆睽違了約莫二十多年了。

十年前，我不經意地發現，在此間德州休斯頓地區的華人超市，居然販售一種瓶裝的「湖南臘八豆」，我當然不作二想地買了一罐回家嘗嘗，結果它與記憶中的滋味相去不遠。太座大人雖然第一次聽聞湖南臘八豆之名，但是知道其為醃製品，故並無任何好感，但看到我們父子首次搶奪臘八豆爭食的勁頭（這也是兒子們今生第一回品嘗湖南臘八豆），太座乃限定我們爾後每晚的最高攝取限額為三十顆。當時每頓晚餐時，我拿著筷子，從瓶中小心翼翼地挑出三十「多」粒臘八豆，放入碟中，然後將瓶罐封存，置入冰箱，我們父子仨就必須省吃節用般，戒慎恐懼地享用這「物以稀為貴」的美味。當第一瓶臘八豆一掃而空後，太座要求敬候兩周，方才得以再次購入，而如此迴圈持續數月，一共買了三瓶之後，我在同一超市中竟再也找不到這個商標了，臘八豆又再次從我的現實生活走入了夢想世界。

雖然後來我也蒙太座同意，買了另一種所謂的瓶裝「臘八豆醬」，但這會兒的「臘八豆」倒接近不太鹹的四川辣豆瓣，而且該品牌的「臘八豆」浸泡在醬液中，像是紅豆湯或綠豆湯中已經泡得酥軟，並不成形的豆子，早不具地道臘八豆豆體本身猶存的韌度，故我暱稱之為「假臘八豆」，但有時也應兒子要求，買個一罐解饞，畢竟終究是聊勝於無。

近年來，休斯頓地區新開張了幾家標榜湖南菜的湘菜館，但只有「湘味小廚」一家有臘八豆可點選。我們一家前往用餐時，均毫不猶豫地點了臘八豆炒大白菜，看著兒子們在白菜菜葉間翻找臘八豆的行徑，當年每餐限額三十顆（臘八豆）的往事重上心頭，歷歷在目。眼前白菜隙間的臘八豆雖少，但是確是那麼的真實。