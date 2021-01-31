美國總統拜登剛上任，國事如麻，基於「內政優先」的大政方針，疫情防治和個人救濟與企業紓困，是未來施政的重中之重。此其中，對於社會安全制度的改革，經緯萬端，值得特別重視。然而基於歐巴馬前總統提出的健保改革政策，在川普前總統任內被全面棄置的前車之鑑，唯有在國會具備跨越黨派共識的政策改革，才能夠通過施行，長治久安。

回顧過去25年，從柯林頓1996年的「福利政策改革」以來，歷經1999年到2000年的網路泡沫經濟，而後在2003年，共和黨的小布希總統提出「醫療保險政策改革」、以及2005年「社會安全私有化」（social security privatization）之後，乃至於民主黨再次執政，歐巴馬總統於2010年提出「病患保護與付得起的照護法」（The Patient Protection and Affordable Care Act,簡稱歐巴馬健保），最重要的兩個問題是：資本主義國家的本質，聯邦政府與州政府共治的體制，難以撼動；以及聯邦政府/或州政府，應不應該介入，能夠做到什麼程度。前後三位總統任期24年的政策場域，沒有根本改變醫療保險（Medicare）和醫療補助（Medicaid）的格局，從而成為甫卸任川普總統任內的政黨對決之戰場。

時至今日，一言以蔽之，美國社會安全政策的制度演變結果，基本上已經是：「競爭的勝利，公平的失敗」。而這樣的結果，在2020總統大選年，伴隨著新冠疫情的全境擴散，成為民主黨拜登總統著手進行改革的政經社會背景。

從社會安全與健康照護的場域觀之，因為在全球化的20年期間，貧富差距愈來愈懸殊，對於社會、經濟、政治的影響既深且廣。重要的是，凡此種種禍及疫情受創最嚴重的中低端工作者，加上「黑人的命也是命」的運動蔚為潮流，以及少數種族「區塊式」的投票給民主黨，進而觸動白人種族意識的抬頭，最後進而演變成為撕裂社會的根源。

拜登總統目前面對的國內形勢，迫使他必須在4月底上任約100天，就要提出具體的政策回應選民的需求。這種箭在弦上的社會安全制度改革，可以分為「政治制度」和「行政權力」兩個層次。一方面，基於憲法所設計出來的國會兩院的節制，以及聯邦政府和州政府必須分享權力的憲政制度，會影響到總統行使權力的方向和力度；另一方面，聯邦政府被限制的政治權力，則會影響到總統推動全國性改革的方向和幅度。

換言之，聯邦政府很難訂定全國性的社會安全制度，這種政治的現實，就算現在民主黨在國會參眾兩院過半，都很難制定出能夠讓近3.3億人口、經社發展程度不同、疫情受害程度有異、財政狀況豐瘠不一的50個州政府，能夠普遍適用的政策方案措施。

此外，總統做為啟動改革的最重要推手，成敗的關鍵還是「錢從哪裡來？」。對此，拜登總統在競選時，曾經提出系列性的課稅方案，無論可行與否，都必須面對共和黨是否願意「配合演出」，讓他能在就任100天，就可以拿出政策成績單。

特別是，拜登總統上任五天後，前總統川普1月25日於佛羅里達州就成立辦公室，而其信條則是「（川普）永遠都是美國人民的捍衛者」。就此觀之，總統延長賽的開打，一方面標誌著共和黨的建制派人士，不可能忽視去年拿到7,000多萬票的這股力量，在兩年後的期中選舉前，政治影響力仍不容小覷。另一方面也顯示，民主黨即使與共和黨達成協議，提出1.9兆美元的紓困預算案，也不代表在2月上旬，眾議院啟動對於川普的審訊，可以得到共和黨參眾議員的支持；而兩黨一旦在國會因為川普是否涉及「煽動叛亂」而對陣，則勢必影響到在疫苗分配和提振經濟方案的跨黨派合作，在4月底就職百日之前，研擬出具體可行、也能被接受的健保改革方案，將因為政治對立的風雲再起，而灰飛煙滅，回到原點。

「重建更好的未來」（Build Back Better），將內政優先落實到疫情控制與疫苗注射、個人救濟和企業紓困，解決失業問題和重振經濟，是一項龐大的整建工程。面對去年選舉過程當中，一再引爆出來的社會對立和種族衝突，所匯聚而成城鄉、貧富、階級、種族的社會安全政策之改革，在後疫情時代的2021年，乃重中之重的任務。

有鑒於其所需要的是政黨政治運作的和諧，以及國家社會的穩定；窮寇莫追，對於美國總統拜登而言，應該要以兩黨有共識的政策先行，在階段性的經濟刺激方案告一段落後，汲取歐巴馬健保當年的經驗教訓，提供人民、企業、不同黨籍的各州政府更多元、更好組合的選擇，並以社會安全政策的制度改革，做為明年底的期中選舉之大纛。同時，還可以藉此向全世界展現美國政黨政治「在激烈競爭中，也有密切合作」的民主政治風範。

(工商時報)