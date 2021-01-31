兩岸情勢緊張，自從執政黨於2016年上任以來，除兩岸官方非官方的溝通機制全數中斷以外，大陸在軍事行動上更是有許多挑釁行為，這是衝著蔡總統於2016年以來始終對於兩岸政策毫無章法，無策略、無對策，唯此次元旦談話提及只要北京有心化解對立，在符合對等尊嚴原則下，「我們願意共同促成有意義的對話」。然而，在兩岸關係複雜嚴峻、民共兩黨長期積累的仇怨下，這樣的回答並不能為兩岸關係開展新局，頂多是蔡總統應付國內溫和派的一種回答方式，虛應故事，把國家安全當兒戲的做法，筆者並不認同，呼籲蔡總統以國家最大利益為考量，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家。

兩岸關係並不適合以傳統的現實主義來分析及理解，兩岸本是同根生，在馬習會時，習近平先生以相當沉重的心情做開場白，言詞中提及兩岸曾經的烏雲密佈、親人音訊斷絕，給無數家庭留下刻骨銘心的傷痛，那年，是1949，國共內戰的末期，這一戰，改寫了兩岸的歷史，然而，也讓中華民族發憤圖強，兄弟各執一方，如今都創造了令人驕傲的經濟成果。

根據馬總統口述的八年執政回憶錄，筆者對於習先生在兩岸關係上的決策模式有了更深一層的理解。他並非完全以追逐權力最大化及亞太戰略平衡來思考台灣問題，更多的時候他是以中華民族之大義精神來思考兩岸前途及定位。在馬習會的閉門會議及晚間在香格里拉酒店的晚宴談話中，習先生對於馬總統提倡中華文化、為兩岸和平穩定努力表達感謝之意，甚至在馬習會結束後兩個月於北京接待來自台灣的訪問團時，習先生亦對團長表示期盼還能見到馬先生，並表明他是真的希望而非只是說說。從這樣的對談，可以顯見習先生對於馬總統執政八年時的兩岸關係感到放心，而習近平曾任職福建省長，自然對於台灣有相當的認識及了解，兩岸關係的錯綜複雜，他絕對清楚。

同根主義表示的意義有別於西方過去所提出的國際關係理論總是圍繞在「利」與「力」，在華人世界裡，我們時常提及家族、宗族的觀念，凡事以和為貴，學而篇提到有子曰：「禮之用，和為貴。先王之道，斯為美，小大由之。有所不行，知和而和，不以禮節之，亦不可行也。」也就是說，華人世界的國際關係觀點更強調「和」與「合」，除了要和諧以外，對於自己的家人、宗族更應該齊心協力，團結一致。

當然，兩岸情勢不斷受到國際情勢及中美關係的干擾，這使得同根主義在此與西方世界的國際關係現實主義對撞，這就使得台灣海峽成為世界上最危險的地方之一，一旦開戰，戰場必然在這座美麗又富饒的福爾摩沙，屆時，執政黨用再多華麗的辭藻去做大內宣，也為時已晚了。

蔡總統於世界人權日典禮致詞時提到，面對歷史傷痛，期盼不再重蹈覆徹，筆者在此提醒蔡總統，勿忘八年抗戰的浴血奮鬥，也不要忘記了國共內戰、八二三炮戰期間，百姓生靈塗炭、在戰火煙硝之中求生存的場景，期許兩岸領導人有智慧的化解難題，台灣能夠國泰民安。

（作者為美國霍特商學院留學生、海外兩岸青年策進會創辦人）