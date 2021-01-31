當新冠疫情再度爆發、變種病毒肆虐、全球防疫作戰普遍亮起紅燈時，各國逐漸意識到，推廣民眾新冠普檢的重要性，就算自費檢測，費用大約4千元台幣，但台灣自費檢測竟然收費在新台幣7,000元上下，價格之高，堪稱獨步全球，讓民眾望之怯步。

當衛福部長陳時中被問到為何台灣核酸檢測費用比大陸貴19倍時，陳回應因為我們比較準；但同樣採用核酸檢測的南韓只收約4千元台幣，國台辦指陳時中「這位先生」不是無知就是唬弄台灣老百姓。

攤開國內PCR核酸檢測費用，包含掛號費、醫師診察費、採檢費及核酸試驗檢驗費用等，實際一劑核酸檢驗試劑成本價約只有7百元到1千元之間，成本和收費明顯不成比例，形同讓民眾支付過多的檢驗人力和設備成本。

衛福部說自費篩檢不是健保給付，只能呼籲不要訂太高價格，無法可管。但大陸檢測費用已降至人民幣80元，而且可以用醫保給付，我們真的要問問「這位先生」，新冠檢測貴森森，各醫院收費顯有灌水之嫌，真的無法可管？到底誰在發檢測國難財，衛福部是不是該說清楚？