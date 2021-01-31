近期由於部桃發生群聚感染事件，造成台灣疫情升溫，至上週已累積19位本土案例，指揮中心並證實有第二家院內感染，當台灣民眾憂心忡忡唯恐疫情一發不可收拾而人心惶惶之際，一衣帶水的兩岸有司不僅沒有相濡以沫，反而又再互噴口水。

去年疫情始發，民進黨政府第一時間決定自掃門前雪，以阻絕取代合作，用閉關、封島、鎖國的方式進行超前部署，綠營、綠媒、綠委間更充斥「武漢肺炎」、「中國病毒」等歧視性、汙名化用語，雖以口罩外交在國際間打出Taiwan can help的口號，但兩岸間卻始終沒有好臉色還不斷累積相罵本。

日前國台辦因不滿陳時中指台灣新冠肺炎採檢較準，費用才比中國貴，而稱「這位先生」不是無知就是唬弄老百姓。對此，柯文哲直呼「基於對等尊嚴，我們以後也改稱『那個機關』就好了」。

冰凍三尺非一日之寒，這4年多來兩岸關係冷對峙、硬對抗，真的來到「史上最差」，倘若每下愈況將沒有最糟只有更糟，對照2015年的「馬習會」簡直恍如隔世，兩岸如今連禮貌性的客套話都免了，指名道姓都不屑，之前央視主播指準備帶隊參加海峽論壇的王金平，「這人」是來求和的，現在國台辦又稱陳時中「這位先生」，雖然比當年「共匪」，「台八子」的稱呼好一點，但是口水只會傳染病毒，嘴砲只會傷害感情，既生不出疫苗也體現不了打斷骨頭連著筋的骨肉之親，子曰：必也正名乎；名不正，則言不順；言不順，則事不成，兩岸關係亦復如此。

稍微算下帳，台灣新冠肺炎核酸檢測要價7千塊新台幣，換算下來的確比中國大陸只需80元人民幣超出20倍，此乃不爭的事實，大陸由於人口多、體量大，可以數量提升質量，以量制價並且熟能生巧，所以要辯護台灣檢測比較準，暗示大陸比較不準，就應該提出科學證據與誤差數據，訴諸理性邏輯，而非信口開河、隨意指涉。

令人納悶的是，去年民進黨政府敲鑼打鼓宣布台灣自己發明了新冠肺炎篩檢劑，但到現在台灣沒有全面普篩也就算了，根本就只有慢篩，哪有快篩！甚至有些醫院1天只有篩檢10個人的配額，這些篩檢劑到底是自製還是進口的？台灣自產的快篩劑在那裡？能不能、夠不夠用？迄今都是國家機密，不足為外人道。

當下歐美各國都在為疫苗搶翻天，拜登政府雄心勃勃的要把施打速度推到每天150萬劑，希望到今年夏天就能形成群體免疫，中國大陸方面亦不遑多讓，力爭在今年全年創造全球最快的接種速度，我們卻淪落到台灣疫苗，who can help的田地，蔡英文空喊團結就可以當疫苗用？民進黨政府真能以「晶片換疫苗」？

當接種疫苗成為未來世界各國相互開放的條件、人員流通的憑證，台灣又將何去何從？繼續蹲點、窩在這個全世界最安全的地方，而不與外界接觸、交流、做生意，抑或進出動輒被隔離虛耗時間成本。

（作者為台灣青年聯合會理事長）