去年7月底太流公司前董事長李恆隆因SOGO經營權案涉賄蘇震清等6現、卸任立委，蘇被羈押禁見179天後，法院裁定蘇震清1000萬元交保，可蘇故態復萌與媒體記者爆發肢體衝突，並傳聞不放棄參選下屆屏東縣長，姿態依然囂張。

蘇震清的清白，人民心中自有一把尺，能否有參選資格還得看官司後續發展，不是自己說了算。蘇涉此案，當時被媒體形容「史上最貪」，事隔2天，去年8月2日蘇震清叔叔、總統府秘書長蘇嘉全請辭獲准，翌日總統蔡英文重話宣示「我要再說一次，升官發財請走他路」。蘇震清可能還沒清醒，自己的行為已經影響原本積極爭取閣揆的蘇嘉全政治行情，如今淡出權力核心。

蘇震清的清白如何？可也不要忘了，他在前年黨內提名最後關頭得以無黨籍立委參選，他是依恃蘇嘉全、與蘇妻洪恆珠不惜退黨參選向民進黨中央攤牌，最後蔡英文協調莊瑞雄轉不分區立委，讓出區域立委的特殊待遇。此番再丟參選縣長之意，是脅迫全黨，還是民進黨欠蘇家太多？

「請走他路」言猶在耳，清白與否，唬弄誰！