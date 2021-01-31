為應付台中市政府拆除4部台中機組提案，立法院副院長蔡其昌領銜提出「中火燃煤機組除役不拆除」提案，主張10部燃煤機組提前除役，但不拆除，留著備用。蔡其昌解釋，留下台中電廠備用是防備台海形勢吃緊，占供電50%的燃氣電廠斷炊，台電仍可啟動台中燃煤機組應急。由民進黨占多數的立法院上週五表決通過「中火燃煤機組除役不拆除」決議。

民進黨看起來是有「進步」，竟懂得考量能源供應安全。但造成台灣能源供應如此緊張的始作俑者又是何人？馬政府時代核電煤電等較不受海峽風雲影響的機組供電60%以上，氣電占比30%（其他為水電等）。不是蔡政府「非核降煤」，非要將夏日只有7天供應量的氣電增加為50%，將靠天吃飯的風力及太陽能增為20%，令台灣電力供應岌岌可危？

蔡其昌的提案是將台中機組除役不拆除，問題解決了？試問機組除役後，負責運轉及維護的數百電廠員工何去何從？全部調離讓台中機組「自生自滅」？設若機組除役3、5年後台海吃緊，要重新啟用，屆時久未維修的機組能正常運轉嗎？更重要的是由誰運轉？運轉人員多已退休，還要重新徵召？因為電廠既然除役，台電顯然不會訓練新的運轉人員。

既然機組要留為備用，儲煤是絕對不能減少，否則備轉就毫無意義。但運轉煤場又是另一種專長，電廠除役後煤場員工勢必調離，但煤場有自燃風險，任由其釀成大火巨災？剛完工的室內煤場也如同機組加速折舊？

顯然電廠煤場員工均應留任，維護設備保持可用狀態，在緊急時一聲令下，可維持550萬瓩的供電能力。但如果台海5年10年都風平浪靜，這些留守人員就5年10年無所事事在廠內孵豆芽嗎？有志氣及有企圖心的工程人員待得下去嗎？

新燃氣機組的輸電問題如何解決？既然550萬瓩機組仍為備用，現有開關場及高壓輸電鐵塔當然都要保留不能移為新增燃氣機組使用。未來新增燃氣機組的輸電路權就要另行規劃，龍井區還有地嗎？依現有民情辦得到嗎？

因為所謂電廠備用的問題數不完，全球沒有大型電廠轉為備用的先例。蔡政府又帶領台灣創了世界第一愚昧紀錄。

（作者為台灣能源部落格版主）