各國陸續公布去年經濟成長率，台灣成長率超過大陸，蔡政府的大內宣敲鑼打鼓慶祝宣揚，宣稱台灣經濟即將翻轉，開始超越大陸。其實，稍微多看一下數字，就知道這又是外行的謊言了。

去年台灣經濟成長率2.98%，不僅在亞洲四小龍居首，更超越大陸的2.3%成長率，是30年來僅見。於是，「我台灣我驕傲」、「大敗大陸」之類的話又在網路上出現，最離譜的當然是認為未來台灣經濟就能打敗大陸的看法。

如果深入看數字與分析原因，去年全球幾乎所有國家受新冠肺炎影響陷入程度不等的衰退，幅度小一點的如南韓的衰退1%，程度嚴重的如印度、英國、義大利等衰退達10%上下。台灣能維持經濟正成長，第一要件就是防疫成功，與大陸、越南同樣成為全球極少數維持正成長的國家，這種表現當然值得國人高興與肯定。

高興與肯定不代表可以盲目與外行，而自認為從此「天下無敵」。大陸去年成長率降到2.3%，是因為首季受疫情衝擊，幾乎全國封鎖、生產全面停擺，出現高達6.8%的衰退。第2季控制疫情、復工順利後，成長率逐季提高，才讓大陸占全球經濟比重、貿易與出口份額、甚至順差金額全部創下新高。

如果考慮到大陸人口眾多又密集，更難控制疫情的條件，台灣其實不必過於自滿甚至驕傲；更何況，台灣能維持正成長，大陸可得「最佳貢獻獎」，因為對大陸出口的高成長是驅動台灣經濟的重要因素。

何況大陸去年第4季6.5%的成長率，超越台灣不少；今年預測成長率可達8到9%，比台灣的4%高出1倍。蔡政府要搞大內宣可以，但還是要有點專業與良心，別胡扯一通吧。