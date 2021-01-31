部立桃園醫院的群聚感染又再擴大，疫情已經擴散到桃園市另一家醫院。這個時候，不少人認為，中央流行疫情指揮中心應該提高層級以為因應。但我認為，今天部桃的疫情擴散到社區，問題不在指揮中心層級，而是在指揮中心的防疫心態不正確，讓政治汙染了防疫。

政治無法對付病毒，阻絕與隔離才是斷絕病毒擴散的唯一良方。戴口罩是個人阻絕病毒的最基本方法。不進行群聚活動、非必要不到處走動、保持社交距離與勤洗手，是家庭與社區隔絕病毒的方式。

如果防疫有所謂層級，政府、疫情指揮中心要做的，是該封鎖外國人入境時，就要封鎖；該勸人民不要到染疫高風險區時，就宣布禁令；應公布確診者足跡的，就立即公布。一方面避免疫情擴散，二來也讓人民知道如何趨吉避凶。

但是在部桃這次群聚感染上，中央疫情指揮中心的防疫作為總是顯得慢半拍，病毒感染到哪裡，才把防火牆設到哪裡。應該隔離的護理師還讓她有機會到外頭走動，甚至去診所看病，持續坐令部桃的疫情擴散到社區。

不僅如此，民進黨政府、主管桃園防疫的桃園市政府還滿腦子的政治算計。他們不僅沒有依疫情傳染風險，公開勸告其他縣市民眾在部桃疫情尚未控制的時期，非必要暫時不要到桃園市活動，不要去醫院走動，增加疫情擴散風險，而且他們還在別人替他們做了這樣的宣布時，發動汙衊攻勢。

在部桃爆發群聚感染之初，澎湖縣長賴峰偉基於防疫警覺，既憂心這波疫情的可能擴散，又怕公務員或鄉親把疫情帶回醫療資源薄弱的澎湖，率全國之先，要求所屬公務員在部桃疫情期間暫時不要到桃園洽公，也呼籲鄉親，非必要不要到台灣本島走動或到醫院看診。

對澎湖縣長這樣的防疫警覺，民進黨政府、桃園市政府，用什麼「分裂台灣」、「不相挺抗疫」等等惡劣字眼，攻擊澎湖縣長賴峰偉。甚至有綠營名嘴還大言不慚地說，要「全台灣人、桃園人抵制澎湖」。

也不過就是隔幾天的事，部桃的疫情又一再擴大，不僅多家大型旅行社禁止出團桃園，就連中央疫情指揮中心也宣布，北北桃地區的醫院至2月9日禁止探病。近日桃園平鎮另一家醫院又傳出有人因為去門診而感染新冠的案例。

而且這個最新確診的908例，從1月25日至26日，走遍九份老街、阿妹茶樓、餃子樓中樓、佛光山寶塔寺、永福金寶塔、大溪老街、游記百年油飯。這樣的疫情事實，證明澎湖縣長呼籲民眾非必要少去台灣走動的防疫措施是正確的。

面對這波尚未控制的疫情，中央疫情指揮中心、民進黨政府那些滿腦子政治漿糊的人應該明白一個基本常識，疫情指揮中心對感染高風險區設「防火牆」，不是「搞分裂」，澎湖縣長禁止公務員到桃園洽公的指令，也絕對是為澎湖設「防火牆」，不是「搞分裂」。

而所謂的「相挺防疫」，在部桃這場防疫上，我們全台灣各縣市能「相挺」的，是精神及物資支援桃園醫院醫護人員，讓他們無後顧之憂；能在醫院實質提供「相挺」的，也只能是專業的醫療防疫人員。我們絕對不能開放全台灣各縣的人，以「到桃園洽公、活動、旅遊、看診」相挺。

因為，讓不是醫療防疫專業的人到桃園市走動，不僅無益於防疫，也會加重全台防疫負擔，更可怕的是，如同那位去平鎮某醫院看診而確診的案908一樣，可能反而害了身家性命及健康。（作者為資深媒體人）