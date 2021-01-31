邁入辛丑年，南韓總統文在寅的跛腳現象一一呈現，比南韓的著名連續劇還精彩，不僅媒體每天競逐報導，連普通老百姓日常生活中的話題也圍繞在文在寅。真可與台灣的「民選獨裁總統」蔡英文媲美。

去年一整年，文在寅前後任命2名法務部長曹國和秋美愛利用各種違憲違法手段想鬥垮檢察總長尹錫悅，結果被主持公平、正義的法官依法打退，所以讓文在寅和執政「民主黨」國會議員懷恨在心，一心要採取報復。

果然，不出其所料。民主黨以180多數席次在國會彈劾一位已自行申請2月退休在案的高等法院法官林聖根，因為林聖根曾於朴槿惠執政時期有關說嫌疑。南韓法界一致認為，文在寅的真正目的在於警告法官，今後辦案要留點面子給總統。不幸，導致南韓憲政史上首度發生80餘名法官集體辭職表示對政府不滿。

對抗文在寅的「英雄」除了法官與檢察官外，另外一位是監查院長崔在亨。崔在亨出身法官，秉直個性，一直受人尊敬。崔在亨上任後，翻箱倒櫃調查月城一號機核電廠突然關閉案。因為，據主管部門產業通商資源部所作先前報告，月城一號機已投入7千億元整修，並且可以運轉至2022年。結果，檢方依據監查院的調查報告，查出當時的該部長白雲揆，係依據文在寅口喻，強行指示關閉，浪費巨額的人民納稅錢。

不料，本案如雪球般越滾越大。檢方從產業通商資源部官員深夜侵入辦公室偷竊的檔案530頁中找到17頁有關文在寅計畫協助北韓建設核電廠的「極密」文件，懷疑文在寅在第一、二次「文金會」期間，擬以此條件換取金正恩出面會談。反對黨「國民之力」代表金鍾仁說出重話，這是文在寅利敵行為，國會應該立即專案調查。

對此，青瓦台發言人康珉碩回應係無中生有，將採取法律訴訟。此舉反而讓反對黨再次攻擊，要求文在寅與金正恩在板門店徒步橋上密談44分鐘及交付金正恩一個USB內容全部向人民公開。這樣一來，不僅嚇壞文在寅，更怕吃不消。

文在寅跛腳路，又遇上連珠炮響徹雲霄。一向支持文在寅的媒體《韓民族新聞》記者41人發表公開聲明，批評報社主管要求記者不實報導，盡量討好政府，認為失去媒體應有的社會責任。目睹親政府的報紙言論轉向，就可知道文在寅已走入深山谷底很難翻身。

尤其，文在寅的班底紅人一個接一個被起訴或判刑，此刻，文在寅的權力再大也無法發揮。曹國的妻子鄭敬心被判4年正蹲在牢獄；現任國會議員成功的前青瓦台祕書崔強旭被判刑8個月，雖可上訴，但無法避免丟官命運。

這些重大「醜聞」對即將來臨的4月市長補選，緊接著明年3月和6月的總統和地方選舉所帶來的影響不可忽視。以目前每周的各家民調顯示，文在寅想安全卸任，只有困難兩個字。

（作者係韓國昌信大學榮譽教授）