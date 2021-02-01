所有滯留湖北人員都有一個共識，絕不造成台灣防疫負擔，滯留期間均嚴守所有防疫措施，且由於湖北省的嚴格封城措施，所有人均不得外出，等同自我隔離，滯留日數逐漸累積已滿1個14天、2個、3個和4個14天後，非常確信大家應未染病，各社區或鄉村定期檢測體溫，各地台辦也安排大家做過核酸檢測，結果均為正常，若能返台，大家也都十分樂意再接受14天隔離措施，一再地就是希望台灣相信，這些人並非病毒，他們都是原來居住在台灣的人，他們只是想回家。

政治考量遠超過防疫

若有包機安排，註記不能自行返台亦無傷大雅，惟自2月3日第一次包機後37日始有第二次包機，隨後又中止，3月26日傳出將安排滯留人員搭乘「類包機」自上海返台，所有滯留人員的精神壓力已瀕臨崩潰極限，滯留在湖北的每一天都是折磨，不論專機、包機或類包機，只要能把眾人接回者都是好機，然而這當中存在太多算計，大部分滯留人員都相信，此刻的政治考量遠超過防疫。

包機協商不成，自行返台亦不准，傷心、失望、難過與無助，這一千餘位滯留湖北的台灣同胞頓時成了政治皮球，變為天之棄子。

求救返台不能，灰心喪志亦無助，必須自救，大家設法處理在台的工作問題、貸款問題、相關繳費問題等，海基會堅稱可以郵寄藥品，但事實上不行，台灣郵政早已不收寄往湖北省快遞，順豐快遞亦僅接受醫療用品但不接受藥品，有些受困台人係託人將藥物帶至中國大陸其它省份再寄到湖北。

對這滯留的數百位學齡孩童的家長，最急迫要救的是小孩的教育問題，在受困之初，大家普遍擔憂孩童受困無法在開學前返台會影響課業，當教育部宣布台灣開學日延後兩週至2月25日時，台灣友人的群組中傳來家長哀怨因為上班不知如何照顧延後開學的小孩時；相反地，滯留湖北群組中的家長們鬆了一口氣，心想只要在2月11日前返台還來得及趕上開學，然而，當時直到2月25日開學日，包機依然無望。

在缺書、缺教下成長

已開學，必須馬上自學以免落後太多，很多人請台灣的老師拍來課本內容，有些人透過網路尋求教學資源，滯留孩童中各年齡層都有，有國小生、國中生，也有高中生和大學生，國小的課程大部分父母均可教導，群組中傳出媽媽教了小學生習字後才知自己原來筆畫寫錯了三十年， 然而，國中的教材就並非容易，國三數學教幾何、教二次函數，這恐不是所有父母親都可親自教授的。

國三生和高三生大概是滯留孩童中最受家長擔憂的，他們有著升學的壓力，現受困於鄂，無可奈何，一位新竹女中的高三學生學測成績優異，很有可能錄取台大，因受困無法參加面試，引起媒體廣泛報導，類似的狀況還有不少。小學生尚且天真不知愁，但國高中生心理上肯定埋下陰影，群組裡大家互相鼓勵，讓小孩在缺書、缺教的不佳環境下成長，他們過了這一關，以後均可過關。（系列完）