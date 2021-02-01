這是因為賈家富可敵國嗎？其實不然，賈家的田莊每年進獻收成，折現不過2500兩，而他們的開銷卻遠遠超過這個數字。置辦秦可卿喪禮，棺木1000兩。賈珍給賈蓉買官，噴掉1200兩。賈老太太過生日，又燒掉了幾千兩銀子，賈府財政嚴重超支。

在第五十三回，賈蓉道出賈家的財政虧損狀況：「你們山拗海沿上的人，哪裏知道這道理？娘娘難道把皇上的庫給我們不成？他心裏總有這心，他不能做主。豈有不賞之禮，按時按節，不過是些彩緞、古董玩意兒。就是賞，也不過一百兩金子，才值一千多兩銀子，夠什麼？」

賈家奢華，還包括嫁入皇宮的賈元春，她花了120兩銀子，讓人在清虛觀打3天的平安醮。但貴妃年俸600兩銀子，做個3天醮就燒掉兩個半月的薪水，恐怕還是不太能應付娘家的揮霍。

回過頭看《後宮甄嬛傳》中的華妃，也經常抱怨錢不夠用。因為逢年過節，她必定大興賞賜，爭排場、爭面子，公發銀兩沒了，還要向哥哥年羹堯討些應酬費。華妃一開始是妃位，年薪只有300兩銀子。比對《紅樓夢》，賈府婚喪喜慶的花銷都得燒個成百上千兩，以華妃愛排場、重奢華的個性，難怪總要嫌私房錢不夠。

《紅樓夢》中，曹雪芹以細緻工筆描繪賈府興衰，若與清宮檔案兩相對照，更能看懂大宅門裡奢華揮霍的起居用度、精細排場。圖│清代，孫溫繪

貓貓那麼可愛，為什麼要用貓皮？

賈府被抄家，除了抄出一堆不該用的金器，還抄出了35張貓皮。為什麼賈家要藏貓皮呢？貓皮稀罕厲害嗎？

有句成語叫「狗尾續貂」，本是諷刺封官浮濫，制式官帽的貂尾不夠用，便以狗尾充之。貓皮也有同工異曲之妙。黑貂皮大衣稀少珍貴，但遠遠一看，黑貓皮也有黑毛皮效果，所以賈府便「貓皮續貂」來擺闊。

古代野生動物多，但要弄到毛皮還是不容易，從古至今，毛皮都不是普通老百姓能負擔起的。《閒窗錄夢》記載，一位在親王府當差的清朝男子，雖然年俸60兩，仍然買不起一身的體面穿戴。有天他突然被王爺召見，情急之下，只好向別人借了毛皮袍服來穿。

類似這種需要行頭的場面，肯定不少。從清、俄的恰克圖貿易清單來看，清朝的黑色家貓皮需求量非常大。因為黑色尊貴，黑貓皮一張才0.18兩，相較黑貂、黑狐皮不算太貴。1829－1871年，清帝國就向俄羅斯進口了139萬張黑貓皮，佔貓皮進口量的75%。

不過，雖然一張黑貓皮只要0.18兩，但其實是清朝士兵年收入的十分之一，再怎麼平價，對當時小資族恐怕也接近「古代LV」了！

一年半薪水，買你一箱茶！

俄羅斯賣貓皮賺錢，清國就向俄國貴族傾銷茶葉，而且加倍奉還，大把大把地賺回銀兩。因為貓皮與茶價差懸殊，不到一百箱的茶，大約能買到近兩萬張的毛皮。

根據蒙古國檔案館藏的中俄貿易檔案記載，清國賣給俄國君眉茶、白毫茶、布匹，可以換到俄國各式各樣的毛皮。茶葉為什麼身價如此不凡？

因為運費昂貴。從福建到清俄邊境的恰克圖，茶葉得先以人力挑擔下山，坐船到上海，再海運到天津，然後派出駱駝載到蒙古。反之，貓皮來自廣大的西伯利亞，由農奴這類廉價勞動力獵捕而來，取得相對容易。更不用說，俄國貴族壓榨農奴、聚斂財富，再貴的茶也無所謂，也就無怪乎茶貴而貓皮賤了。

現代台灣人花個幾十塊錢，就能喝到各種茗茶，但在十九世紀的俄羅斯，一箱茶相當於士兵一年半的收入！想喝上一杯茶，那可是貴族限定的奢靡享受。

十七世紀，莫斯科商人開始從中國進口茶葉，康熙年間還簽訂長期貿易協定。福建武夷山的茶葉，得經過萬里漫漫長路運輸，價格昂貴，喝茶成為俄國上流社會的身分象徵。圖│Boris Mikhaylovich Kustodiev，1918

清宮編劇最佳素材

「歷史不是那麼無聊，其實很有趣的！」中研院近史所賴惠敏研究員說，很多人以為，清宮劇是中國專利，其實不然。她長年專研清史，以清宮檔案為本，出版了《乾隆皇帝的荷包》一書。沒想到，書中的敘述竟然出現在清宮劇的台詞！

「《刑科題本》、《內務府題本》、《順天府檔案》……，檔案裡有太多素材可以用。」賴惠敏笑著分享：「這些編劇材料都在中研院圖書館，檔案開放、資料庫開放、書庫開放，從中做一些有趣的研究，大家都有機會成為好編劇。」

華妃的零用金為何不夠用？妃嬪們為何拚命搶上位？如懿看起來雍容華貴，喝的都是什麼茶？用什麼碗？當你細讀清宮檔案，就能發現古人生活有趣的地方。（全文完）

本文為中央研究院研之有物，以創用CC姓名標示─非商業性─禁止改作4.0國際授權條款釋出。授權刊登於中時新聞網「言論」頻道之「兩岸史話」。原標題為──華妃月俸為何不夠用？黑貓皮竟然是古代名牌？清宮檔案解開妃嬪薪情之謎。未經同意，請勿轉載。本文僅反映專家作者意見，不代表本社立場。