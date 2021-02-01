記得幾年前，一場由北京大學澳門文化交流協會主辦的「兩岸四地青年論壇」裡，和一位同樣來自台灣的北京大學學生簡單哈拉交流後，再各自發表完論文後就沒有特別聯繫。後來再一次在一場兩岸青年交流活動上碰面，深度交流後發現我們有許多共同的朋友，就這樣子成為無話不談的好朋友。我倆就在兩岸間多次合體參與並舉辦了多場兩岸青年交流活動，北京、廈門、天津、溫州、福州、台北等地都有我們的足跡，這位好朋友就是北京大學國際關係學院博士，現在任教於溫州大學的台籍教師許晉銘。

晉銘自台灣到大陸求學以來，在學術的道路上始終離不開中國大陸研究和兩岸關係研究這個領域。當初來到北京大學國際關係學院就讀博士，就是為了將治學的方向聚焦在兩岸分隔的現況。因為讀萬卷書也要行萬裏路，只有將在學校所學與大陸的實際放在一起，才能更全面的認識大陸這片熱土。因此過去這些年來晉銘也積極參與各式各樣的學術研討會，發表了眾多有關兩岸關係研究的論文。

或許是從小習武的原因，要是跟晉銘不熟朋友第一印象都會覺得他「靦腆少言」，但是熟識他的朋友都知道，因為他的「少言」是源於厚重與內斂，要是想開啟他的「多言」模式，那就是要請他開啟「大俠模式」，他會樂於分享各種中國功夫的典故與緣由，並且現場會來上一段中國武術。也是因為這份古代「大俠」俠義之情，這些年在北京大學，課堂上他是一位盡責的助教，幫助學弟妹解答各種學術上專業的知識，課堂外則是台灣學弟妹們的好大哥，凡是在北京求學的台灣人遇到各種事情，他總是古道熱腸的幫助大家解決各種疑難雜症，就如同古代大俠般幫助大家，所以說認識晉銘的人不管是長輩朋友還是學弟妹，一提到晉銘都是大大比個「讚」。

因為晉銘的這份仗義之情，使我們無話不談，成為在兩岸青年交流上的好夥伴，記得兩年多以前有一場活動上，一同在台北合體舉辦分享會，分享如何赴大陸求學、就業和創業，從前期的規劃到活動當天，看到現場盛況空前超過一百多名的參與者，此時的我們也才知道，其實家鄉還是很多人想去大陸求學發展一探究竟，並不像部分媒體報導所說的那樣，因為只有做了才知道大家的需求，最重要的是堅持對的事情就一定要做下去。

特別是在去年大陸疫情最為嚴峻的時刻，晉銘再次透過自身的力量號召眾多在大陸發展的台灣青年，共同自發性的組織募捐購買口罩和醫療物資，並透過微信私信和群組互相傳遞，最終聯繫到超過200名台灣青年捐款，募集採購12500個口罩、100套防護服、1000副醫療手套。但是募資好後如何購買醫療物資，並且送至最前線的醫院人員手上的過程也很崎嶇，因為共計三批醫療物資分別是從大陸、羅馬尼亞和越南所購得，當中羅馬尼亞這批是與江蘇的台灣青年一同購買，全程由一位台灣青年護送，歷經轉機帶回上海再從上海分批寄出，最終這三批醫療物資都成功送至武漢中南醫院和溫州甌江口醫院。

就如同在這次疫情募資過程中晉銘跟我特別提到：「我們在大陸求學得到許多大陸同胞的幫助，在校時有老師的指導與同窗的學習，已然建立起革命情感，此刻我們更能感受兩岸應當同心協力，發揮人溺己溺的精神，支持在一線對抗疫情的醫護人員，一同為大陸祈福加油。」

如今的晉銘也已經從北京大學國際關係學院博士畢業，正式成為一名溫州大學青年教師，這一路走來作為他的好哥們，見證了他一路的成長，真的替他感到驕傲和高興，希望他這股「大俠模式」能夠繼續保持下去。

（羅鼎鈞/瀋陽台青會副執行長）