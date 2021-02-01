當我們辦理好「往來台灣通行證」和台灣移民署簽發的「入台證」之後，臨行前，我特別在我們此行的幫群聊中發了一些溫馨提示，主要是告知大家出境到台灣後未來幾天的天氣情況，提醒注意攜帶好雨具、衣物等，如何兌換台幣、在台灣如何與家裡人聯絡的方式等。

雖然做了許多提示，但是，還是遇到了未曾遇到的問題。

我們乘坐的航班是香港航空，從香港機場飛往台北桃園機場。在香港機場換登機牌時，機場工作人員認真、耐心地告訴譚振南夫婦，說，等會兒從香港機場過關排隊的時候，譚先生要排在你太太的前面過關。

還沒有等一旁的團友們回過神來為啥要這樣做時，譚兄就開心地笑著說：「哦，原來是戶主要排在前面。現在你們知道一家之主的重要性了」。

原來，在辦理「入台證」的時候，提交給台灣移民署的數據中已經顯示了誰是戶主的信息，於是，特定的場合就會按照並要求依照長序有尊的規則，於是，戶主在先，就要體現在你入境的行為中。

同樣，在飛機抵達台北桃園機場，一行人準備入境台灣海關時，譚兄和他太太就很自然地夫在前婦在後排隊了，沒有亂了規則。（董婭宇/深圳市）