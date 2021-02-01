中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中1月30日記者會上說「新增4例本土案例，『另一家醫院』目前安全無虞」。那麼「桃園的病人能去哪家醫院或不能去哪家醫院？」這句話是幫生病者及陪病者問的，不問清楚不行，因為889個案導致908個案確診，如果指揮中心清楚公布染疫醫院，原本是可以避免染疫的。

指揮中心30日記者會說，確診的908個案因陪媽媽就醫，23日在「第二間醫院」與889個案接觸20多分鐘導致感染，29日採檢後，於30日確診。目前該醫院已經匡列了18日、23日889個案就醫時間前後半小時的242人，均為病患及陪病者，接下來還會擴大匡列。

須注意，指揮中心24日記者會曾說，889個案在1月8日前往部立桃園醫院住院，11日出院，其間與12日宣布的染疫醫師838個案接觸而感染，23日確診。30日記者會竟說，18日889個案前往「第二間醫院」就診、23日與908個案在「第二間醫院」接觸，導致908個案感染。

意即，889個案在18日時，他只知道「北部某醫院」群聚感染，根本不知道自己可能已經染疫，他也沒有被匡列疫調，於是他轉往「第二間醫院」就診。

陳時中18日「說溜嘴」證實「北部某醫院」就是部立桃園醫院，但如果12日就宣布染疫醫師838個案所屬就是「部桃」，889個案身體不適或許就能有所警覺，而不會貿然於18日到「第二間醫院」就診，「第二間醫院」對於從「部桃」過來的889個案也會有風險意識，不至於23日再就診時才確診，也不應該有23日889個案接觸908個案的機會而導致感染、確診，不是嗎？

如果陳時中沒有隱瞞「北部某醫院」、「第二間醫院」，病人、陪病者與醫院診所就能有風險意識，889個案、908個案就是在不知道哪家醫院出現防疫破口、又未被匡列疫調情形下接觸，沒有風險考量而不幸感染。

陳時中不該再玩「我猜我猜我猜猜猜」，趕快「說溜嘴」，才不會造成民眾更大的恐慌與風險。