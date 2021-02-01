在2020年大選即將全面展開的6月下旬，加州伯克萊大學的法里德教授（Prof. Hany Farid）在國會的聽證會上警告，2020年美國大選會面對嚴重的製造假消息和散佈陰謀論的威脅。他說，「互聯網，特別是社群媒體，已經被個人、組織和其他國家作為武器，以在美國挑起民間動亂，干擾民主選舉」。他向國會建議，「我們應該對我們國家所面臨的問題進行激烈的辯論，但我們不應該允許社群媒體以壓制選民、傳播和放大謊言、陰謀、仇恨和恐懼的形式，成為反對我們社會和民主的武器」。

其中最著名且證據確鑿的，是2016年大選中劍橋分析公司（Cambridge Analytica）利用從臉書獲取的幾千萬用戶的數據，利用人工智能方法分析用戶的政治傾向和其他偏好，通過社群媒體有針對性地向選民投放信息，影響他們在大選中的行為。相關醜聞曝光最終導致劍橋分析公司破產，臉書被多個政府機構罰款。聯邦交易委員會的罰款是最大的一筆50億美元。

2020年的情況比四年前有了很大的變化。如今人工智能的造謠技術和造謠機器已經成熟。伴隨社群媒體的超高速傳播，對憲政提出前所未有的挑戰。稱為深度造假（deep fake）的人工智能技術，不僅可以寫作造假文字，更可以從實際音頻、照片和視頻獲取信息，製造假音頻、假圖片，甚至假視頻等。2019年秋美國國會曾舉辦聽證會，兩黨議員共同目睹人工智能家播放的、用深度造假技術偽造的眾議院議長佩洛西 的演說視頻。納粹的宣傳部長戈培爾（Joseph Goebbels）曾經說，謊言如果重複一千遍又不許戳穿，就會變成真理。如何在保護言論自由的基礎上，戳穿謊言，保護美國的民主制度，是兩黨議員共同的利益所在。

普通人無法從視頻本身判斷深度造假視頻的真偽，言論自由又意味著不能簡單禁止發布偽造的消息。但是，人工智能專家有很多技術手段證明真假。因此，在多次聽證之後，兩黨議員共同決定，要求運營社群媒體的公司盡其能力自我監管，幫助戳穿謊言，阻止謊言的傳播。

這才有了臉書（Facebook）、推特（Tweeter）及油管（YouTube）等主要社群媒體平台推出的自我監管制度。其中包括標註其平台出現的不實信息，關閉數十萬的假賬戶（即專門用來傳播假新聞的機器人賬戶，或者人工智能操縱的無人賬戶），刪除某些違法內容。

但是，所有社群媒體平台都是商業性的。其商業模式靠點擊率盈利。大規模自我監管會降低點擊率。而且他們也懼怕自我監管引發政治上的攻擊。其結果是，一些人群認為他們的監管極其軟弱無力，而另一些人群認為他們是獨裁者，違反言論自由。而且在這些「主流」社群媒體之外，新的社群媒體，甚至專門用來造假新聞的媒體，源源不斷地產生。如何在充分保護言論自由的基礎上，應對這個挑戰，是一個尚待解決的重大問題。

用人工智能造謠固然是新的挑戰，但造謠是人類社會從來就有的現象。的確，憲政的原則是保護言論自由，因此法律不能立即禁止任何人造謠。但是法律的原則裡還有一條：不能以任何方式損害他人的利益。應對造謠的相關法律有兩大類：刑法和民法。

謊言與民主憲政完全不相容。如果社會充滿了謠言，如果多數人相信謠言，民主憲政不可能建立，已經建立的民主憲政則受到極大的威脅。不幸的是，在2020年大選過程中，有空前大量的謊言和謠言流行，對憲政形成空前的挑戰。沒人知道將會在什麼時候、以什麼方式解決相關的問題。但可以確定的是，為了保護民主憲政制度，美國的全社會、立法機構、法院、大學、媒體、社群媒體等等，一定會在憲政基礎上，設法解決大規模造謠、傳謠的問題。

（作者為美國華人學者）