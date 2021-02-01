美國電玩零售商「遊戲驛站」股價狂飆16倍，背後是散戶鄉民的力量，借助網路論壇串聯拉抬股價，打敗了空頭巨鱷，但券商緊接著投入戰局，打壓散戶。散戶發動這場史詩級大軋空，能撼動華爾街體制嗎？

在空方巨鱷認賠殺出後，網路券商羅賓漢週四（28日）突然關閉「遊戲驛站」、AMC、諾基亞這類股票買賣，盈透證券開啟新的交易限制，提高保證金額度，相關股票價格應聲下跌。

券商突然變更交易規則，只限制散戶不限制機構，令散戶怒火中燒。散戶聯手對羅賓漢等平台提起集體訴訟，並轉用其他券商平台，平台也成了輸家。

這場史詩之戰，在年輕世代眼中，是追求財富平等的戰爭。Reddit論壇用戶說，我們總是看到那百分之一的人每年好幾兆、好幾兆美元入袋，疫情期間亦然，卻有數百萬美國人請領失業救濟。所以他們義無反顧，大舉加入了戰局。

短期而言，如投資專家所言，散戶投資人將嘗到苦果，但年輕人不在乎。年輕人在乎的是，要撼動華爾街體制。就如特斯拉創辦人馬斯克所說，你沒有房子不能先賣房子，沒有車子不能先賣車子，但華爾街機構沒有股票卻能先賣股票。

散戶鄉民狂潮不會消失，華爾街必須有所回應，美國證券管理委員會（SEC）也該管管華爾街了。