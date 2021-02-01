「融四歲、能讓梨」是《三字經》裡有名的成語故事，大意是孔融四歲時一盤梨子讓他挑，他揀小的吃，大的要留給兄長；此一成語故事流傳幾千年，成了父母教育子女尊老愛幼的經典。

疫情指揮官阿中部長最近也講，講給有錢的國家聽，要他們搶購疫苗時也要尊老愛幼，自己買夠了就好，留一些給沒能力進市場搶的國家。阿中此時孔融讓梨意涵的話，聽來阿Q，食古不化。

有權編預算市場搶購疫苗的官員，本質是政客，買多少？買哪家，考量的是政治利益，尤其是個人能收割的政治利益，幾乎不存在公衛考慮；至於是殺價，還是抬價搶時間、搶數量，個中奧妙不好講，只有他們知道。

至於賣疫苗的生技業者當然是商人，他們的固有文化是賺錢；和政客、商人談尊老愛幼，是對牛彈琴，狗吠火車；講孔融讓梨，更是神經有問題。

北極融冰嚴重，北極熊面臨不保，可是走北極航線的海運業者很高興，每年適合航行時間大增，而且無須破冰船，比原來繞南非好望角來亞洲省了一半成本，你跟業者說減少航次，救救北極熊，只換來一陣訕笑。