北京故宮是世界上現存規模最大的宮殿型建築，雖占地廣大卻幾乎沒有種植樹木。(示意圖／達志影像)

兩岸一衣帶水、歷史一脈相承、經濟有著高度相依性，受惠於《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）和大陸各省級政府頒發的惠台政策條例，台灣能夠將盛產的高品質蔬果出口大陸、能將高附加價值的花卉運往對岸、台灣電子廠也進軍大陸設立貿易據點與製造車間；大陸也與台灣交流很多生產技術與生產管理規章、從台灣招納不少文史工作者幫助大陸進行文化保全與傳承、引進台灣不同領域的師資與人才以強化兩岸的交流與融合，在大陸學習的我，對此有這深刻的感想。

翻開兩岸撰寫的歷史，大陸記載：台灣自夏商時期，就隸屬九州中的揚州，這是篆刻在《尚書‧禹貢》裡面的，各個朝代也用不同的名字稱呼台灣，春秋時期稱島夷、三國稱夷洲、隋唐稱流求、清朝則正式稱為台灣；台灣記載：三國東吳太守將台灣列入其《臨海水土志》中，是世界對台灣最早的記載，因為福建自古七山二水一分田的地形，山地丘陵多而平原田野少，宋朝開始，單位人口分到的可耕地越來越少，人民慢慢遷出福建並於澎湖一帶定居，所以政府開始派兵駐守，到了元明時期，在澎湖一帶安家立業的人民已初具規模，政府直接設立巡檢司，是為台灣第一個官署部門，最後則是清康熙年間，將台灣正式納入中國版圖。

綜上所述，台灣和大陸不只在地緣隔著一道海峽如此簡單，我們還有共同的歷史文化，身為一個正港高雄人，萬年季是必去的地方重要慶典，蓮池潭一帶燈火璀璨、流光溢彩，諸多傳統表演項目與道路兩側的美食攤販，萬人空巷、好不熱鬧，而萬年季這名字，可追溯自明鄭成功時期，將台南作為都府，以南劃分萬年縣，從此得名；清末時分，台灣常遭外國侵犯，南北有日本人與法國人的攪擾，所以先後派遣劉銘傳與沈葆楨等欽差大使赴台鞏固岸防、強化基建，是故參訪台灣名勝古跡時，還能看見劉銘傳鐵路、沈葆楨炮台等歷史文物；號稱中國三大博物館之一，目前坐落台北的國立故宮博物院，館藏有如：毛公鼎、翠玉白菜、唐三彩、汝窯三足樽等各類國家重要瑰寶，是學者調研最好的地方，而這些價值連城的物件，是民國時期國共內戰，蔣介石命船艦護送回台灣的國寶，它們這裡靜靜地述說著華夏4-5千年的文明歷史……。

兩岸因內戰因素劃海而治已70餘年，普世的價值觀與現實的社會性阻礙，讓我們對於大陸的一切十分陌生，有稗官野史是這麼陳述：小三通開放沒多久，幾個台灣遊客坐在小巴上談論一整天與「共匪」交流的趣事。很多人從小就被灌輸三民主義統一中國、保密防諜（共匪）、人人有責等的思想，即便他沒有這樣的意思，但到了對岸，也會鬧出笑話，因為他不知道要怎麼稱呼對方，但政策會越改越完善，幾經宣傳之後，大家以「同胞」稱呼彼此，取代以前的「蔣匪」、「共匪」的稱謂；從光復後國民政府派遣高層軍官接管台灣到20世紀90年代的這段歲月，台灣百姓一直過著心驚膽跳的日子，因為這些從大陸過來治理台灣的上層官員常常做出濫權與不平等待遇的行為，造成不少黎民百姓的冤獄，1949年國民黨大部隊自大陸撤出後，深怕對岸武力犯台，所以頒布全境戒嚴令，軍政凌駕一切的治理方式，導致白色恐怖下發生的壓榨與擠兌更是嚴重，間接造成民族的分化，本省與外省之間的對立越趨明顯，獨立運動的浪潮就此萌芽；20世紀60年代到90年代的台灣，迎來發展最高光的時刻，受惠於產業移植與加工出口，台灣人為自己賺取第一桶金，最引以為傲的摩天大樓——台北101也是這個時候開始動工的，為了發展經濟、減少對立，鄧小平先生於1979年宣布經濟改革開放，也就是所謂的：管他黑貓、白貓，會抓老鼠的貓就是好貓，台灣的資金與技術開始湧入大陸，開始有了交流，很多福建的朋友們回憶起以前的時候，還是很感謝台灣商人出資為他們造橋鋪路、將廠子與技術帶入，幫助他們產業轉型，而台灣人也享受到大陸人口紅利的好處，繼續賺取第二桶金、第三桶金……，一直到馬英九先生執政，台灣與大陸的關係形同蜜月一般，兩岸破冰舉辦馬習會，學子認真地交流、台青認真地創業、商人認真地貿易，真的很有兩岸一家親、血濃與水的感覺。

然家教與思想是會遺傳的，曾經受到迫害的那些長者們，因為過去那種活在天天演習、躲防空洞的生活讓他們害怕了、因為在戰爭底下，經濟被剝削的環境讓他們厭怠了，而這樣的心裡再再傳給自己的後代，很多人也會繼承這種思想，一些外國勢力出於自己的利益考量，借此時不時攪動彼此最敏感的痛點、添油加醋地炒作一些莫須有的論調，加上某些自帶色彩的媒體會去過濾新聞，將想呈現的報導加以潤飾、掩蓋事實，真正去過大陸的要嘛是知識分子、要嘛是有一定經濟實力的商人，但這些人畢竟是少數，大多數還是那些50年代受過創傷的老者與被家教影響的60、70年代的人民，他們若沒有出去真正看過、對於傳媒沒有一定的鑒別能力，那麼很容易成為被煽動的對象。

其實，台灣和大陸都是很可愛的，多半的人都是善良的，好幾個朋友聽到我赴陸的經歷後，總是嚷嚷著要去大陸走走看看，我感覺台灣就是小而精巧，大陸就是大而宏偉，台灣現在的淡江大學、清華大學等，不是在對岸老早就有了嗎？台灣逢甲大學、銘傳大學的命名，不也是為紀念清朝時期的兩位名士嗎？大陸的故宮華麗雄偉，台灣的故宮小巧精美；大陸城牆的巍峨，甚至從外太空都能顯影出一道細小血絲，我們也有城牆啊！我們的城牆還能圍繞一個社區作為藩籬之用呢！真心希望大家彼此卸下心房，走出去看一回，多交流、多學習， 讓誤會慢慢冰釋，才能打開心結，共創美好。（黃悅軒/北京大學台生）