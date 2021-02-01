2020大選民進黨主打「抗中保台」，反中民粹達到前所未有的高潮，也讓蔡英文囊括817萬史前無例的高票，台獨支持者更是無比振奮，認為制憲正名成功在望。獨派大老辜寬敏日前在獨派團體「台灣新憲聯合陣線」成立大會上透露，1月初他曾應邀到總統官邸餐敘，和蔡英文談到推動「制憲公投」，蔡總統未具體回應，但他相信蔡總統與獨派意見一致。

民意取向和蔡政府唱反調

辜寬敏的解讀未必是蔡英文的真意，有可能只是他一廂情願，但從辜對蔡總統態度的轉變和兩人熱絡的互動，也能揣摩蔡英文政策動向若干端倪。要知道，辜寬敏在蔡總統第一任期內，曾不遺餘力撻伐她的兩岸路線，公開主張蔡只要做4年就好，還認為穿裙子的不能當總統，更在2019年民進黨黨內總統初選時大力支持賴清德，與蔡英文站在對立面，去年底還批評蔡的「中華民國台灣」論述，攻訐她不敢把中華民國拿掉。如今辜對蔡態度180度大轉彎，對蔡礙於中華民國憲法與總統身分，不能表達對台獨制憲的看法表示體諒。不難明白，蔡雖未具體承諾，但獨派相信蔡總統有心搬走制憲路上的石頭。

了解蔡辜之間的默契，就不會對蔡總統與美國前駐聯合國大使克拉芙特視訊會議時，宣示推動我加入聯合國及其所屬會議和活動而感到驚訝。這是蔡英文2016年上任後首次提及「加入聯合國」，蔡一向在與統獨高度相關的聯合國議題上持保守立場，這次談話是兩岸議題的一次重要轉折。

蔡英文往獨派靠攏，不只辜寬敏與獨派感受到，民意也有同樣的反映。根據台灣民意基金會今年1月的調查，針對蔡的統獨立場，46.9%民眾認為她傾向台獨，高於維持現狀的43%。1年前2020大選結束後，當時53.3%民眾認為蔡屬於維持現狀派，高於台獨的32.7%許多。人民對蔡英文的統獨立場認知，1年來發生幅度不小的變化。

不過，有趣的是，超過半數民眾認為蔡英文傾向台獨，但民眾對台獨的支持度卻呈下降趨勢，民意取向和蔡政府唱反調。根據「台灣選舉與民主化調查」委託政大選研中心在2020年3月執行的民調，顯示偏向台獨的比例為39.1%，48.9%希望維持現狀。各年齡層中只有20至29歲年輕人高度偏向台獨，達61.7%，僅34.5%主張維持現狀。

另一份由美國杜克大學「台灣國家安全調查」去年10月同樣委託政大選研中心的調查指出，全體民意有27.4%偏向獨立，其中20到29歲年輕族群為41.5%；全體有60.1%希望維持現狀，年輕族群占53.4%。兩項調查由同一調查機構進行，且相關提問相同，應具有比較價值。可以推論偏獨比例在選後半年明顯降低；維持現狀派則明顯成長。

一法三公報 沒有太多台獨空間

另依據台灣民意基金會去年12月十大施政表現淨滿意度排行，兩岸關係僅獲得17.1分，居後段班，比10月調查的22.7分明顯退步。從這3項調查可以看出，台灣民意已發生明顯變化，其緣由值得重視並深入分析。

2020選後至今，蔡總統的個人形象從維持現狀轉向獨派；台灣社會卻呈現從獨轉向維持現狀的趨勢。也就是說，蔡總統的國家定位方向和民意趨勢出現背離。更糟糕的是，蔡總統的國家定位方向不只逐漸遠離民意，更可能與轉變中的外部情勢相悖。

自拜登上任以來，美中關係逐步和緩，雖仍是戰略對手，但已不再是川普時期的敵人關係。哈佛大學艾利森教授直言，拜登將持傳統的「一中政策」，也不會承認台獨；新任國務卿布林肯在聽證會時也曾表示對台灣將會維持「一法三公報」的立場和承諾，回到美國傳統的兩岸政策。在這個政策框架裡，沒有太多台獨的空間。

蔡總統一貫穩健，第二任期卻漸漸走偏，其中有內部牽制因素，也有外部拉力動因。但無論從內部民意動態或外部趨勢來看，往獨派靠攏非常危險。蔡英文正站在關鍵的戰略抉擇期，無論台灣走向哪一邊，都必須處理好與大陸的關係。就市井小民的立場，炒作統獨是虛，小確幸是實。在變與不變之間，蔡總統有責任告訴人民，台灣何去何從。