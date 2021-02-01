美國新任總統拜登就職後，獨派團體擔心新政府不再像川普一樣挺台，開始合縱連橫希望給蔡英文政府壓力，逼迫蔡政府認真推動制憲與台美建交。台灣民意基金會最新民調顯示，59.1%的民眾相信蔡英文是一位有能力帶來改變的總統，在獨派擠壓與民眾期望下，蔡英文是否會在未來任期內主導台灣往更獨的方向改變，成為值得關注的議題。

國安四箭 箝制兩岸

獨派團體新近合縱連橫主要有兩大聯盟：一是由獨派政黨台灣基進和多個本土派社團組合的聯盟，在1月22日召開記者會提出「國安四箭」方針，呼籲蔡英文政府應以強化台灣體質的政策及應對方式，穩健朝台美建交目標前進。另一個聯盟則是由台獨大老辜寬敏的台灣制憲基金會組成，於1月23日號召上百個成員成立「台灣新憲聯合陣線」，盼用實際行動創造台灣新憲法，完成台灣國家正常化的最後一哩路。

這兩大聯盟成員，在去年總統及立委選舉時遭民進黨擠壓，選後明顯走向邊緣化。他們深刻體認到，政治板塊生存空間有限，如果不能重新組合，就無法形成力量。以台灣基進為主的獨派團體，不僅組成新聯盟，更進一步提出政策主張，不但要牽制兩岸關係的動態交流，更要推進台美建交。

但這些動作必然讓大陸加深疑慮，也會讓蔡英文重啟兩岸對話的希望落空，更將增添兩岸關係的不確定性與台海風險。

台灣基進等提出「國安四箭」，依據他們的定位，這是一種「混合戰略」，把法制、資安、國防、總體規畫等四大面向組合在一起，希望強化台灣體質，更有實力邁向台獨之路。他們主張，應展現抗中意志「給拜登看」，擺脫台美關係模糊所造成的不可預測性。具體作為包含「境外勢力代理人法」立法、建立乾淨網路認證、積極尋求美國對台軍售和共同演訓、成立混合戰應變中心等。

可以看得出來，「國安四箭」大體不超出民進黨在去年以前所修訂的「國安五法」，都是為了箝制兩岸關係的進展，但同時也造成兩岸不安。解放軍戰機持續大舉進出台灣西南空域，拜登政府聲言對台安全承諾「堅若磐石」，但同時也希望以「戰略耐心」重建美中關係，台灣若失去耐心，因而升高台海危機，美中台關係又將如何轉向，恐怕沒有人有答案。

分進合擊 邁向台獨

辜寬敏創立的「台灣制憲基金會」，一直主張台灣應該制訂新憲法，這原本是獨派共同的心願，但蔡英文不支持，即使辜老轉向力挺蔡英文，期望仍然落空。如今辜寬敏轉換成主導與號召成立「台灣新憲聯合陣線」，招來近百個成員，多屬於理念型獨派知識分子，在共同理念的操作下，可能更會團結對蔡英文施壓，逼迫蔡政府政策向獨立的方向傾斜。

辜寬敏在新聯盟成立大會上喊話，制憲是目前台灣最重要的事，也一定要走出去。「台灣將來在你們肩膀上，不是辜寬敏，辜寬敏隨時會離開，台灣要靠你們」。辜寬敏把「台獨遺產」作為「傳家寶」，是想要在年輕一代埋下種子，在代代傳承下去之後，期待在未來的某一天能夠開花。辜寬敏是以一種交代遺志的心情呼喚支持者，用實際行動創造台灣新憲法，希望影響年輕世代的思維。

觀察獨派兩大聯盟新近的操作，台灣基進聯盟走的是短期操作路線，辜寬敏走的是長期深耕的思想之路。儘管操作模式不盡相同，但在分進合擊、共同往台獨方向邁進卻是一致的目標。

蔡英文同時面對三方壓力，一是台灣年輕世代越來越傾向台獨，更多人期待蔡英文改變台灣命運；二是拜登政府就任後，美中關係出現變局，台美關係將隨之改變；三是大陸對台軍事壓力持續升高。蔡英文如何面對這些壓力，未來政策是否從抗中轉向台獨路線，或抑制獨派勢力，認真改善兩岸關係，不僅攸關台灣未來的前途，也會影響拜登政府對台海情勢的判斷。

在全球大變局下，台灣、大陸、美國三方都需要「戰略耐心」。無論對美國或大陸而言，台灣都沒有上檯面博弈的能力，如果先失去耐心與定力，將成為災難。