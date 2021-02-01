全世界的汽車工業在21世紀開始進入一個新的競爭時代，這會是全球新、舊汽車製造廠重新開跑的新紀元。其成與敗取決於兩個關鍵技術：一是能源，另一則是AI晶片。

首先就能源來說，不論是就環保、綠能或是效率，電動車定然會是21世紀的主流。未來的電動車，到底是要以「氫」為主的燃料電池，抑或是以充電（抽換）電池為能源選項，尚未可知。然歷史的經驗告訴我們，最好的技術，在未來未必是最通用的技術，但它卻連帶地聯繫到汽車產業下一個重頭戲：AI時代下的晶片。

當前的汽車已帶進愈來愈多的AI智能，不論是汽車的四周防撞系統、輪胎胎壓、全車動力偵測系統及衛星導航系統等，都須藉重高智能晶片來完成。此外，未來無人汽車的發展對於汽車晶片的要求，不論就其安全性、全球不同地區的氣候差異，及須支持近20年使用期限的要求等，都必將與汽車高階晶片的製作有關，此外，不同廠牌間的差異性及市場定位上的不同，也更加大其對ASICs晶片的需求。

目前世界車用晶片的主要供應商為英飛凌、意法半導體及恩智浦等。近日或因季節性的因素，或因疫情下，相關電子產品的大幅需求出現，而讓車用晶片發生嚴重的存貨不足，而致許多汽車工廠面臨停工等待晶片的情形。現今的情況是：不論美國、德國或是中國的汽車廠都同樣地面臨此一困局，必須即刻解決。

為此，我們看到德國經濟部長來函，請我經濟部協調處理。而美國商務部的官員也將與我經濟部及台積電代表開視訊會議，而其目的，無非是希望我國能優先供應晶片給美國車廠使用。

在目前僧多粥少的緊張情況下，車用晶片短缺應是短期現象，若我國晶片廠在調節產能，同時與原晶片契約商能取得諒解下，或可以解決。然此一現象很可能隨著上述未來汽車工業發展及競爭下，成為一個長期現象，因此，汽車晶片的需求也必將居高不下，更有甚者，會是愈高階的晶片將愈搶手，如此一來，定會帶給我國晶片製造業者很大的商機，但同時也會帶來很大的壓力。如何同時滿足各個不同產業、不同汽車廠的要求及各國政府的強大壓力，定會是個頭痛的問題。

在此一情況下，對原來已產能滿載的晶片業者來說，其收益不必然會增加許多，但在窮於應付各方壓力下，卻很可能會「順了姑意而逆了嫂意」。

對於當前情況，我們應抱持「居高思危」的心態。畢竟，位居晶片生產上的「獨占者」而言，這必會引發貿易上及國際間的「紅眼效應」，為此，強國間要求易地設廠、分享技術的呼聲必將會愈高，甚而，其他貿易報復或抵制手段而竟殃及其他產業，或都有可能。

畢竟，台灣既不是大國，也不是強國，我們現若因「懷璧其罪」，那就更談不上能因此拿翹地要求以政府對等談判的方式，爭取以「晶片換疫苗」了。（作者為國立中央大學榮譽教授，APIAA院士）