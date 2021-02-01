國民黨推動的反萊豬公投連署1日上午突破40萬份，就在各項公投案如火如荼推動之際，卻傳出銓敘部擬限制公務人員推動公投案，雖然考試院隨即聲明修法「沒有時間表」，但在此敏感時機，任何約束公投的行為都很難避免非議。

《公投法》實施後，早期全國性公投案多由民進黨提出，2004年時任總統的陳水扁就提出「強化國防」、「對等談判」兩項「防禦性公投」；2008年時任民進黨主席的游錫也提出「討黨產」、「台灣入聯」兩公投案，卻都因投票率太低被否決，民進黨為此一再揚言要廢除「鳥籠公投」。

果然，民進黨上台後，2017年在輿論敦促下，透過立法院修正《公投法》，降低公投門檻，綠營還以「打破鳥籠」自豪，不料2018年九合一地方選舉的「試金石」，徹底讓過去力推公投的民進黨露出原形。

當時送中選會成案的有10個公投案，藍綠政黨各有支持，最後廝殺結果，藍營支持的反空汙、反煤電、反核食、民法排除同婚、國中小禁同志教育、非民法保障同性生活、廢止非核家園等7案全數過關，綠營支持的東奧正名、民法保障同婚、同志教育入法等3案全被封殺。

這次的公投綁大選，民眾同時選擇了支持這些公投案的地方首長和民代，讓民進黨不僅輸了公投，還付出地方選舉大敗的慘痛代價，公投也從過去被民進黨奉為神明，一夕之間跌下神壇，被棄之如敝屣。

2019年總統大選前夕，民進黨決定拿公投開刀，在立法院三讀通過重修《公投法》，過去為避免公投另辦選舉，民眾投票意願低落且耗錢費時，而採取綁大選方式舉行，這次的修法卻明訂「解綁」，還規定每兩年才能舉行一次。

擺明了，現在是民進黨執政，不想再讓任何的公投案過關來掣肘政府的政策，甚至影響選舉結果，也難怪草案一過，就被譏為「公投重回鳥籠」。

眼見8月28日的公投日將到來，銓敘部此時又傳出將修正《公務人員行政中立法》，限制公務人員不能在上班時間和辦公場所推動公投案，再度引發爭議。

政府今年元旦起開放美國萊豬進口後，不少藍營執政的縣市首長表明反對，提出各種限制萊豬的禁令，《行政中立法》一旦修法通過，地方政府所提與反萊豬公投有關的政策說明，都可能觸及紅線，也讓修法消息一出，各種陰謀論隨之而起。

還好，考試院即時踩了剎車，祕書長劉建忻強調，對該案的提出將要求銓敘部慎重且無時間表，顯然也意識到可能造成的軒然大波。

公投是民意最直接的表達方式，也是宣洩不滿的出口，更是政府聆聽民眾心聲最好的管道，此次修法爭議也是在警告政府，堵住公投只會適得其反，引來更大的反彈。