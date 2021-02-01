2/1-2/4舉辦《叛逆者團隊》贈書活動

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【史話】旺書房》《叛逆者團隊》小心「薪水最高那個人」

抽獎內容：

時報出版《叛逆者團隊》新書1本

抽獎方式：

2/5小編將從完成以上動作的讀者中，抽出1名幸運中獎者喔

注意事項：

幸運中獎者請於2/6前回覆寄送資訊，否則將失去得獎資格囉> <

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