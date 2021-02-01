【史話】旺書房 金牛新春飄書香 留言＋分享 好書送到家 18:382021/02/01 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 《叛逆者團隊》。（時報出版提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2/1-2/4舉辦《叛逆者團隊》贈書活動 贈書三步驟： 1.按讚時論廣場粉絲專頁 2.留言對本書的觀想 3.分享本篇貼文 【史話】旺書房》《叛逆者團隊》小心「薪水最高那個人」 抽獎內容： 時報出版《叛逆者團隊》新書1本 抽獎方式： 2/5小編將從完成以上動作的讀者中，抽出1名幸運中獎者喔 注意事項： 幸運中獎者請於2/6前回覆寄送資訊，否則將失去得獎資格囉> < 【史話】旺書房 金牛新春飄書香 留言+分享 好書送到家 抽獎點這裡 #團隊 #抽獎 #幸運 #中獎者 #叛逆者 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳柏霖最愛咖啡在台上市 特殊手法打造頂級手沖口感 12:452021/01/29 消費 台中十大伴手禮》DAY BY DAY奪首獎 蛋糕連31天買3送1 21:532021/01/29 生活 舒心BAR／吳若權：對話壓力小 女人桃花旺 08:362021/01/31 生活 NBA》林書豪隨隊練球身影曝光 新髮型好邋遢 18:132021/02/01 體育 巨大鮮紅色神秘海洋生物游上岸 超美畫面震撼數千人 00:312021/01/30 國際 全新限量時尚謬思系列 3單品打造時髦法式妝容 22:502021/01/30 美妝 【史話】旺書房》《叛逆者團隊》小心「薪水最高那個人」 12:202021/01/30 兩岸史話 君悅衝刺餐飲營收 Ziga Zaga精品級新菜登場 17:552021/01/28 生活 凱基銀平安發財米 限量贈送 04:102021/01/29 全球財經 永慶房產集團尾牙前加碼抽獎活動 金牛年永慶員工「犇幸福」 17:002021/02/01 財經 「兩岸史話」增闢新單元 09:182021/01/28 兩岸史話 縱橫天下：劉必榮》關注越共十三大 19:242021/01/31 名家 雞排妹被騷擾反遭網友批鬥 美女立委：變相支持加害者 07:442021/01/31 政治 言論熱門新聞 時評》趙少康這道考題 - 短評 - 言論 旺報社評》從獨派的操作談蔡英文的定力 - 旺報社評 - 言論 中時社論》全球大變局下蔡英文的決斷 - 中時社論 - 言論 鈕則勳》趙少康回歸 強心針或引爆點？ - 觀點 - 言論 陳立誠》台中電廠「備用」又創世界紀錄 - 觀點 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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