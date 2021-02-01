資深媒體人趙少康宣布重回國民黨，也爆料是韓國瑜多次勸說，加上自己對台灣狀況也憂心。他表示，只要能為台灣做事、為藍軍做事，不排斥任何一個位置。針對趙的大動作，媒體更解讀成趙要參選黨主席，而趙也稱「只要江啟臣願意聘他為中評委，就有選舉資格」。雖然藍軍人士多正面看待他的回歸，但趙一出牌，已掀起政壇千堆雪，傳言及陰謀論也甚囂塵上，若雙方因應不慎，原本對趙及國民黨都可相互拉抬的雙贏局面，反而可能變為衝突引爆點。

首先，趙少康的戰力強、能辯敢說、具戰略宏觀且批判犀利，回歸國民黨、為國民黨出謀策畫，就算不選黨主席，對國民黨都會加分，當然具強心針之效；畢竟藍軍支持者多認為現今綠軍太囂張，但藍軍的攻堅力道及強度仍不足以制衡，就算黨主席江啟臣已經構築了「罷萊委、拚公投」的戰略防線，也將原桃園市議員王浩宇給罷掉了，但仍無法立即緩解藍軍群眾對於「政權可能永遠都拿不回來」的集體焦慮，是以趙一宣布要重返國民黨，媒體揣測他要參選黨主席，藍軍群眾便感到深受鼓舞。

問題是，趙少康作為藍軍資深且具影響力的人士，號召基本盤當無問題，然現今選舉最重要的是開拓中間選民及年輕選票，姑且不論他要否參選黨主席，他回國民黨後勢必成為決策核心，到底要如何建構拓票的戰略及戰術，並強調國民黨的「未來性」，恐怕才是當務之急。建議或許趙也可從他的節目中多安排國民黨新生代露臉來培養新血。

其次，從韓國瑜稍早的臉書發文來看，他是期待趙參選黨主席，或以為只要江啟臣給趙一個中評委便能參選。但依據國民黨主席選舉的相關辦法：「候選人必須具有選舉人資格，包括必須入黨滿一年，且曾任中評委或中央委員」來看，就算江聘趙擔任中評委，趙也因為恢復黨籍未滿一年而無法參選。

畢竟政黨內部的民主制度及黨內規範至關重要，稍一不慎又會落入「因人設事」的負評中，就像之前吳敦義給郭台銘「榮譽黨員」證書，郭之後便參選，韓也被動參選，一盤好棋被下到爛，反而治絲益棼。

況且還有另一位可能參選主席的朱立倫，勢必也在審慎看待「韓趙結盟」及江的反應，雖然大家檯面上說得好聽，但黨主席選舉連動2024年總統大選，有心競逐的這些黨內大咖若只機關算盡，一旦擦槍走火、引爆衝突，「罷萊委、拚公投」的議題焦點便會馬上被轉移至國民黨內戰，順勢為民進黨解套。

不論趙少康會否或能否參選黨主席，其實現任主席都可立即敦聘他作為國民黨的「策略長」，更深刻地布局「罷萊委、拚公投」的戰術操作，要比聊備一格、具酬庸性質的中評委來得更有意義。畢竟江啟臣及中壯派好不容易才鋪陳了一條能呼應民意、串聯執政縣市，且讓民進黨有「痛感」的攻擊軸線，當務之急一定要強化其力道。以趙少康的戰略宏觀、運籌帷幄，公投的勝率勢必更高，只要拿下公投，明年地方選舉、2024年總統大選，國民黨倒吃甘蔗的機會就會出現。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）