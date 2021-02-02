屏東大武町空軍眷村出生的老闆張經中，在學校雖然念的是工科，但對於餐飲業卻非常感興趣，早年曾和朋友合夥開麻辣火鍋店，在妻子退休後，決定一起開創屬於自己的事業，想來想去，還是選擇自己最愛的餐飲業入手，而從小在家常吃的眷村媽媽四川涼麵，就成為張經中夫婦創業的敲門磚。

憑著小時候的記憶，張經中夫婦主打屏東空軍涼麵，因為口味與坊間涼麵大不同，所以很快就擄獲愛吃涼麵客人的味蕾，經過客人口耳相傳，安東市場屏東空軍涼麵開張不久知名度即大開，不單單是附近住戶婆婆媽媽常來光顧，世貿中心很多金融機構也經常打電話來訂涼麵。

屏東空軍涼麵一上市就廣獲好評，原因之一當然是主食材也就是麵條經過精挑細選，一般業者大多是用比較平價的油麵作涼麵，而屏東空軍涼麵的涼麵則是特別選用製麵公會理事長產製的特殊配方麵條。老闆娘張太太說，「這種麵條的麵粉比例較高，咀嚼起來比較彈牙，卻又不會過硬，非常適合製作涼麵。」

特別值得一提的是，儘管再忙老闆娘都不用刨刀，堅持親手拿刀切小黃瓜絲，所以，食客吃屏東空軍涼麵時會發現小黃瓜絲水份特別飽滿，也特別爽口。

醬汁是涼麵的靈魂，屏東空軍涼麵的醬汁就是源自於屏東大武町空軍眷村每一位四川媽媽都會調製的醬料，口味辛辣中帶有一點酸甜，選材天然，不需要添加味精提味，口感就非常獨到，再佐以芝麻醬、醬油、烏醋加以攪拌，色、香、味俱全的屏東空軍麻醬涼麵，實在很難讓人拒絕。